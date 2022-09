La Crida reclama al govern municipal uns comptadors solidaris d’aigua

La Crida per Sabadell presentarà al proper ple d’octubre una moció per garantir els comptadors solidaris de l’aigua per a les persones que acreditin una situació de vulnerabilitat. Aigües Sabadell no talla l’aigua a les famílies que acrediten vulnerabilitat i estan dins del circuit dels serveis socials de Sabadell. Així i tot, la Crida assegura que “s’han produït alguns talls” i que “cal que s’hi instal·lin aquests comptadors”. La proposta de la formació és que s’hi instal·lin comptadors de titularitat municipal i se’n puguin beneficiar persones en situació de vulnerabilitat acreditada, de forma temporal i independentment de la seva situació habitacional.

Es tracta d’una proposta que ja es va aprovar fa tres anys al plenari. “És evident que el PSC i Junts no ho consideren una prioritat, això s’ha de solucionar abans que acabi el mandat”, destaca la portaveu de la formació d’esquerres, Nani Valero. “Hi ha gent que va a les fonts a abastir-se d’aigua”, ha assegurat la regidora Anna Lara. “Hi ha entitats que denuncien situacions de vulneració de drets en aquest àmbit. L’Ajuntament és responsable d’aquestes situacions i ha de resoldre-ho immediatament”, apunta Lara.

En un acte celebrat ahir per la companyia d’aigues, CASSA destacava que “Aigües Sabadell no talla l’aigua a famílies que no poden pagar el rebut”, i van apuntar que, en certa manera, es va avançar en la llei catalana d’emergència habitacional i pobresa energètica, fent referència a la llei 24/2015 sobre emergència de l’habitatge i pobresa energètica. La companyia no talla el subministrament a les persones que consten al circuit dels serveis socials. Ara bé, no pot instal·lar comptadors a propietats ocupades: cal acreditar que la persona que ho reclama n’és la propietaria.