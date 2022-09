Tot just ha començat la tardor i la mirada ja està més centrada en el Nadal que en l’estiu deixat enrere. I a Sabadell, el Nadal és una època molt marcada al calendari del despatx de l’alcaldessa Marta Farrés. Ella mateixa ha garantit que enguany hi haurà una altra vegada il·luminació nadalenca a la ciutat.

Així ho va manifestar aquest dimecres en el marc de la conferència SBD Cercle d’Entitats -iniciativa impulsada per una trentena d’entitats el 2019-, que duia per títol Balanç de mandat, organitzat a l’Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Farrés no dubta que la localitat ha de celebrar el Nadal, tot i la inflació i els preus disparats de l’energia.

La factura no pujarà tant

En aquest sentit, va precisar que la factura no pujarà tant, “perquè són llums led”. Tanmateix, va reconèixer que potser caldrà fer “algun gest”, per aquest context d’alça del cost de la vida, i per un tema “d’ètica”, com ara, reduir hores, “en comptes de sis a cinc”, ha posat d’exemple, però ha recalcat que “celebrarem el Nadal, perquè cal activitat”.

Tal com va apuntar, “l’any passat van venir 100.000 persones” a Sabadell durant els dies amb activitats nadalenques i si enguany “venen 200.000, millor”. Farrés va insistir a generar “activitat”, recordant que s’arrosseguen dos anys de restriccions per la Covid-19 i, en principi, enguany hauria de ser el primer Nadal sense cap limitació, i el darrer del seu mandat.