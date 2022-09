L’Audiència de Barcelona ha condemnat a 17 anys i dos mesos de presó l’home que va atropellar mortalment un amic seu el mes de juliol de 2020 a Cerdanyola del Vallès com a autor d’un delicte d’assassinat amb traïdoria i un contra la seguretat vial. La pena és vuit mesos inferior a la sol·licitada per la Fiscalia i l’acusació particular després que el jurat popular el declarés culpable per unanimitat. El jutge també el condemna a pagar una indemnització de 390.428 euros a la família de la víctima. La sentència considera provat que, després d’una discussió a la sortida d’una discoteca, el condemnat va atropellar per l’esquena a la víctima i que un cop aquest a terra el va tornar a envestir amb el vehicle provocant-li la mort.

La sentència recull que els experts en psiquiatria van definir l’acusat com a fred, manipulador, impulsiu, irreflexiu, mancat d’empatia, inestable emocionalment i amb escàs sentiment del remordiment o de la culpa.

Tot i que el jurat va descartar per unanimitat un eximent per trastorn psicològic i va negar afectació de les capacitats cognitives en el moment dels fets, la sentència sí que considera provat que el condemnat va actuar amb les facultats cognitives i volitives lleument afectades com a conseqüència del trastorn de personalitat compatible amb el trastorn antisocial que patia, unit al consum d’alcohol i drogues.