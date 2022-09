El filial del Sabadell inicia el seu repte a la Primera Catalana

S’alça el teló a Primera Catalana. El filial del CE Sabadell s’enfrontarà amb l’UD San Mauro en un partit que, en un inici, havia de jugar-se al Municipal de Santa Margarida de Montbui, però que finalment es disputarà el diumenge a les 18.30 hores a Olímpia per problemes logístics.

D’aquesta manera, l’equip entrenat per Jordi López afrontarà la nova categoria després de l’ascens de la temporada passada amb reptes ambiciosos. L’objectiu clar és quedar entre els 5 primers i poder disputar la nova Superlliga Catalana la temporada vinent mantenint-se, així, a la primera categoria de Catalunya. No obstant això, l’ambició és una de les senyes d’identitat de l’equip (com es va poder veure a la Copa Catalana Amateur) i no es descarta de cap lluita. El primer classificat de cada grup assoleix l’ascens a la Tercera RFEF.

Mantenir el bloc

El Sabadell B ha mantingut gran part del bloc de l’any passat (Vladys, Pere Belmonte, Raúl Ferrer…), unit als que han pujat des del juvenil i algunes incorporacions provinents de la Tercera RFEF i la Primera Catalana que aportaran l’experiència necessària al vestidor. La majoria d’ells amb passat al Futbol base arlequinat, Xavi Laborde, Gerard Marquillas, Martí Rafanell o Jose Enrique Carrasco, faran el salt de qualitat per competir amb les màximes garanties a la Primera Catalana. Qui també podria tenir protagonisme és Carles Segura que, tot i ser el tercer porter del primer equip, podria ser important per Jordi López per gaudir dels minuts i la continuïtat que no està tenint a la primera plantilla amb Gabri.

Un dels capitans de l’equip, José Juan Moreno, ha mostrat l’ambició de la plantilla en aquest inici de competició: “Tenim moltes ganes de començar a competir i donar continuïtat a la dinàmica de la temporada passada. Sabem que serà un any complicat i volem començar amb bon peu guanyant a casa. Tot i que som l’equip més jove de la categoria som molt ambiciosos i volem aspirar al màxim”.

Derbi a Segona Catalana

La jornada del futbol territorial també té un duel destacat al subgrup 4 de Segona Catalana. Arriba el segon derbi de la temporada en només de tres jornades i també a la Zona Esportiva de Can Rull, on l’equip de Numosky rebrà la visita del Tibidabo TR el diumenge a les 19 hores.

El Can Rull Rómulo Tronchoni va començar amb l’espectacular remuntada contra el Sabadell Nord, però la passada jornada va rebre un correctiu al camp de San Juan Montcada (6-3). En canvi, el conjunt de Torre Romeu arriba amb la moral pels núvols, com a líder solitari amb 4 punts. Els de Toni Sellés han protagonitzat un espectacular inici de lliga i es presenta un derbi amb els màxims al·licients.