Uns 300 sabadellencs demanen l’ajut del lloguer

Prop de 300 sabadellencs de fins a 36 anys han demanat l’ajut de la Generalitat per pagar el lloguer en els primers dies que es pot sol·licitar. Es tracta d’una subvenció de 20 a 250 euros mensuals durant un any que es pot sol·licitar des del passat dimecres fins al pròxim divendres, 7 d’octubre.

A Sabadell, el tràmit es gestiona a través de l’Oficina Local d’Habitatge de Vimusa i també es pot fer per Internet. De fet, l’opció telemàtica ha estat la preferida fins ara pels sabadellencs. En total, 276 persones ja havien demanat l’ajuda ahir divendres al migdia, de les quals 234 ho van fer en línia i 42 presencialment a les oficines del Vapor Codina, al carrer de Blasco de Garay, 17 (Centre), segons l’Ajuntament. El nombre de peticions sabadellenques representa aproximadament un 3% de totes les que s’han demanat ja al conjunt de Catalunya: unes 7.400.

Aquesta ajuda de la Generalitat vol fer arribar l’ajuda per pagar el lloguer a aquelles persones que han quedat fora del Bo Lloguer Jove de l’Estat. Quan el govern espanyol va obrir la sol·licitud de l’ajuda, en els primers dos dies es van tramitar 653 sol·licituds, de manera que en el mateix període de temps se n’han demanat menys de la meitat. En total, el Bo Lloguer Jove el van sol·licitar 1.283 sabadellencs (268 presencials i 1.015 telemàtiques).

Aquesta vegada, els ajuts no es donen per ordre d’arribada sinó que es valoraran i s’aplicaran les puntuacions corresponents a cada cas. Les sol·licituds es poden seguir presentant fins divendres, 7 d’octubre, a les 15 h.

Quins són els requisits?

Per poder sol·licitar l’ajuda cal complir diversos requisits. En primer lloc, tenir 36 anys o menys i ser un contracte de lloguer d’un habitatge, una habitació o una cessió d’ús i estar-hi empadronat. No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu. Alhora, el sol·licitant ha de tenir ingressos i que aquests no sobrepassin els 23.664,16 euros bruts anuals. D’una banda, hi ha aquest requisit de renda i, d’altra, l’import de l’ajuda dependrà del territori on es trobi el domicili. En el cas de Sabadell, l’import mensual màxim del lloguer de l’habitatge no pot superar els 950 euros, mentre que en el cas d’una habitació, aquesta xifra és de 450 euros. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 1.100 euros.

En funció de la despesa que suposi l’habitatge respecte als ingressos de sol·licitant, rebrà una quantitat o altra. Es donarà un 20% de l’ajuda quan l’import anual del lloguer sigui igual o superior al 30% dels ingressos. Un 30% quan pagar el lloguer comporti destinar més del 30% del sou i menys del 40%. I un 40% de subvenció, quan anualment el cost del lloguer suposi un import igual o superior al 40% de la renda. La Generalitat ha establert un límit màxim de 250 euros i un mínim de 20 euros per habitatge.

Preus estables

A Sabadell, els preus del lloguer s’han mantingut estables en l’últim any, durant el qual de mitjana han pujat un 3,03% segons el portal immobiliari Idealista. El metre quadrat de lloguer valia 9,9 euros l’octubre de l’any passat, i aquest mes de setembre, 10,2 euros.