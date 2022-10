La Fundació Impulsa inicia el seu segon curs de mentoria a Sabadell

Sentir-se acompanyat i tenir un pilar de suport sempre és important. Durant l’adolescència i l’etapa escolar encara més. És per això que la Fundació Impulsa ofereix beques a estudiants amb potencial acadèmic que travessen situacions d’economia familiar delicades. Després d’un primer any de prova pilot “amb èxit”, enguany 37 joves sabadellencs rebran la beca. Gairebé el doble que l’any passat. Per a fer la primera presa de contacte aquest dissabte han celebrat una jornada de presentació al Casal Pere Quart.

Dia de presentació

La primera presa de contacte és essencial. “Fer-ho presencialment ens serveix per enfortir vincles i veure si hi ha bona connexió des del minut 0”, comenta Marta Miró, responsable de programes. Per fer-ho s’han utilitzat dinàmiques, com el Joc del Puzzle. Aquest consisteix a dir quins compromisos estan disposats a fer els alumnes durant el curs.

Funcionament

“Són alumnes en situació de vulnerabilitat que un cop acabada l’ESO decideixen fer Formació Professional” expliquen des de la Fundació. El procediment és el següent: els professors valoren la situació dels alumnes i es posen en contacte amb Impulsa. “Sobretot es valora les seves condicions, però també la predisposició per continuar estudiant”. Un cop escollits els alumnes és el torn dels mentors. “Busquem un perfil de tutors majors de 30 anys amb experiències en el sector, sensibilitat, motivació i estabilitat emocional”, afirma Miró. El vincle alumne-tutor dura normalment tot un curs.

Viure-ho des de dins

Per conèixer com ho valoren els implicats hem volgut parlar amb un alumne i el seu tutor. És el cas d’Hanan Saif i Ricard Santamaria. “Espero que el projecte m’ajudi, m’interessa la construcció i en Ricard enten del tema”, comenta en Hanan. “Vull anar a la universitat i complir els meus somnis, confio que el curs vagi molt bé” afegeix el jove. Per Ricard aquest és el seu segon curs com a tutor. “Amb Impulsa puc ajudar i aportar a joves com el Hanan, fent pinya és tot molt més fàcil”.