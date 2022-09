La Fundació Impulsa, que beca estudiants amb potencial acadèmic que travessen situacions d’economia familiar delicades, ha arrelat a Sabadell. Després d’un primer any de prova pilot i d’uns resultats “magnífics”, segons la corporació, Impulsa enceta un nou curs 2022-2023 amb gairebé el doble de participació que l’any passat.

Aquest nou curs, un total de 37 alumnes del municipi rebran la beca que ofereix l’organització, 19 dels quals ja estaven cursant els estudis superiors i, per tant, donaran continuïtat al primer any de mentoratge. En són 18 els estudiants que enguany rebran per primera vegada aquesta beca que els permetrà catapultar-se a un futur acadèmic i professional al qual no haurien tingut accés.

Una jornada de presentacions

El mètode Impulsa emparella cada estudiant amb un mentor, una figura que l’acompanya i el tutoritza durant el curs, mitjançant les afinitats professionals de cada component de la parella. Un total de 37 professionals de diferents àmbits s’encarregaran de marcar el full de ruta als joves del municipi que han aconseguit formar part del projecte.

Per a fer una presentació més solemne, l’ens organitza una quedada de mentors i alumnes que és una primera presa de contacte. Aquest any se celebrarà aquest dissabte, 1 d’octubre, al Casal Pere Quart, en una dobla sessió: de les 11 h fins a les 12:30 h, i de les 12:30 h a les 14 h.

Més de 300 a Catalunya

La corporació opera a diferents territoris del conjunt català (Osona, a La Garrotxa, al Berguedà, al Moianès, a Terrassa, a Sabadell, al Bages i al Baix Empordà) i, en xifres generals, becarà a més de 300 alumnes de tot Catalunya. El curs passat la Fundació Impulsa va finalitzar la seva activitat havent acompanyat gairebé 250 joves, dels quals un 81% s’han titulat, molt per sobre del 50% de la mitjana catalana en la Formació Professional. A més, segons les xifres proporcionades per la fundació, el 71% dels joves becats ha trobat una feina vinculada amb els seus estudis un cop han finalitzat el seu pas per Impulsa.