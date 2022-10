El Tibidabo s’emporta el derbi davant del Can Rull

El Tibidabo Torre Romeu s’ha emportat el derbi a la Zona Esportiva de Can Rull amb una remuntada a la segona meitat (1-2). Els de Toni Sellés, amb aquesta victòria se situen líders del grup 4B de Segona Catalana amb 7 punts.

El guió de la primera meitat ha estat clar. El Tibidabo ha estat el clar dominador del joc i qui ha arribat amb més claredat a la zona ofensiva fallant, però, a l’últim terç davant d’un Can Rull que sortia amb velocitat a les contres per les bandes. No obstant això, el domini no s’ha traduït en gols i qui s’ha posat en avantatge ha estat el conjunt de Numosky, quan al minut 44, Manolo Morillo amb un xut creuat ha superat al porter visitant.

A la segona meitat s’ha obert el partit després d’un matiner gol de Sergi Jurado de falta que ha posat l’empat al marcador. A partir d’aquí, s’ha perdut el control i ha començat la bogeria. El Can Rull ha perdonat dues ocasions clares en contraatacs i el Tibidabo ha continuat arribant amb molt perill amb un gran joc col·lectiu.

I, passat el minut 70, Iker Martínez ha completat la remuntada amb un xut des de l’interior de l’àrea. Tan sols un mint més tard, Javi Marcos ha deixat al Can Rull amb 10 al veure la segona groga. Amb superioritat numèrica, el Tibidabo ha pogut sentenciar en diverses ocasions però l’equip canrullenc ha aguantat les arribades rivals. Fins que al 85, Antonio Mesa ha estat expulsat i, dos minuts més tard, Albert Herrero també ha vist la vermella directa deixant al Tibidabo amb 9 homes per afrontar els últims instants de l’enfrontament. Ho ha intentat fins al final el Can Rull però sense èxit.

“Són justos vencedors, han estat superiors tot el partit. Ens estan afectant molt les baixes en aquest inici de competició” ha afirmat el tècnic del Can Rull RT , Numosky. L’entrenador del Tibidabo Torre Romeu, Toni Sellés ha elogiat el joc del seu equip i el liderat a la categoria: “A la primera meitat hem estat superiors però hem marxat per sota al marcador, a la segona hem tret el caràcter per donar-li la volta al partit. Estem en una dinàmica molt bona i ho hem d’aprofitar però encara no hem fet res”.