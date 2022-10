La Filla del Mar es presenta a la Faràndula en versió musical

Àngel Guimerà va ser un dels grans dramaturgs de la cultura catalana a finals del s. XIX i principis del XX. A inicis del nou segle, l’autor va crear una trilogia per descriure la societat de l’època. Terra Baixa, on parlava del camp; Maria Rosa, centrada en el proletariat i La Filla del Mar, per explicar la vida a la costa. Aquesta última obra és la que s’ha pogut gaudir el dissabte 1 d’octubre a la Faràndula.

El musical

El format escollit ha estat el del musical. Un gran encert, ja que les actuacions i balls dels actors es combinen perfectament amb les cançons. A més a més, les melodies són interpretades pels mateixos artistes al bell mig de l’escenari. Amb el so del violí, l’acordió, el piano o el xilofon de fons es va donant vida i força a l’obra de Guimerà.

La presentació visual està ben treballada. Dalt l’escenari una estructura de fusta amb dues alçades permet interpretar dues escenes alhora, fet que aporta dinamisme. El joc de llums també s’ha de destacar, i és que una gran lona de fons serveix per imprimir llum i diferents tonalitats de color segons avança l’obra.

L’argument

A un poble costaner hi viu l’Àgata. La jove hi va arribar de petita, després de sobreviure a un naufragi. Allà va ser acollida per la família de la Mariona. No obstant això, l’Àgata no acaba d’encaixar i utilitza el mar com a refugi. La tornada al poble de Pere Màrtir generarà una història de desamor i enganys.

L’obra està dirigida per Marc Vilabella i protagonitzada per Clara Solé com Àgata (Premi de la Crítica la Millor Actriu de Musical), Toni Viñals fent de Pere Màrtir (Premi Butaca al Millor Actor de Musical) i Mariona Castillo com Mariona (Premi Butaca a la Millor Actriu de Musical). Un repartiment de luxe que ha fet gaudir als espectadors de la Faràndula.

La Filla del Mar no és l’única obra de Guimerà que es podrà veure a la Faràndula. El diumenge 30 s’hi representarà Terra Baixa. Versionada pel programa de TV3 El Llop es presentarà a les 18h. Totes les entrades ja estan exhaurides.