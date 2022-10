Imprudències mortals

Sabadell es va acomiadar del 2021 amb una bona dada en matèria de sinistralitat viària: per primera vegada, hi va haver zero víctimes mortals en accidents de trànsit. L’any 2022 no acabarà igual, lamentablement. Diumenge passat, el conductor d’un vehicle va xocar contra una moto després de fer un gir prohibit a la carretera de Mollet. Els dos ocupants de la motocicleta hi van perdre la vida. La imprudència del conductor del cotxe, que anava drogat, hauria estat la causa del sinistre, segons han informat els Mossos d’Esquadra. “Si hi posessin un radar, guanyarien tants diners que no hi cabrien en un cabàs”, exposa un veí al Diari. I és que tot el veïnat lamenta l’excés de velocitat i altres comportaments dels conductors en aquesta via.

Seria convenient posar més vigilància sobre els punts negres de la ciutat pel que fa a sinistralitat. Així mateix, creiem que aquest accident tràgic demostra dues coses: que cal fer més pedagogia i donar més instruments de seguretat viària i que s’ha de perseguir i penar amb molta més duresa el consum de drogues i d’alcohol al volant. Cada vida compta i cal que tothom ho entengui.