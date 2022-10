El festival de música familiar Petits Camaleons va posar punt final aquest diumenge a la seva onzena edició amb una assistència d’entorn de 22.000 visitants, i amb pràcticament totes les entrades exhaurides. El certamen, celebrat un any més a Sant Cugat del Vallès, va donar el tret de sortida el divendres i durant el cap de setmana ha acollit en nou escenaris diferents artistes com Stay Homas, Els Catarres, Buhos, Delafé, Roba Estesa, Marcel i Júlia, Ginestà, Xiula o The Penguins. El director del festival, Albert Puig, ha celebrat “la tornada a la normalitat” després de dos anys de pandèmia: “La valoració és absolutament positiva, volíem tornar a allò que teníem abans i sembla que tothom en tenia moltes ganes”.

“La gent balla, salta i es belluga, coses molt naturals que vam oblidar durant dos anys”, ha celebrat Puig. El festival s’ha desplegat entre Teatre-Auditori i el Parc de l’Arborètum de la capital vallesana, que durant aquest cap de setmana s’han omplert de zones de jocs per nens, ‘food trucks’, espais de pic-nic i activitats diverses. Els més petits també han pogut gaudir d’una sala de premsa exclusiva per a ells per demanar signatures i poder fer preguntes a tots els artistes.

Segons ha assegurat el director artístic, la resposta del públic “ha estat espectacular” després de les dues últimes edicions, celebrades en plena pandèmia i que es van poder fer “de miracle”.

Transversalitat i diversitat de propostes

El passat divendres, a la festa inaugural del certamen celebrada a la plaça Octavià i que va acollir dues cercaviles, es van reunir unes 10.000 persones, segons els organitzadors. El dissabte, amb les entrades exhaurides, van assistir als concerts fins a 6.000 persones.

Sobre la programació, Puig ha fet valdre la transversalitat i diversitat de propostes. Segons ha explicat, el certamen aposta per caps de cartell perquè “són un reclam” però ha destacat que, a banda d’artistes com Stay Homas o Els Catarres, la gent també pot gaudir del flamenc amb propostes com les de Pere Martínez o del pop alternatiu de les Al·lèrgiques al Pol·len. “Un dels meus objectius com a director, que la gent vingui a veure els Stay Homas o Els Catarres, però que de regal s’endugui noves descobertes”, ha sostingut.

De cara a pròximes edicions, el desig del director és que el festival guanyi “seriositat”. “La música familiar acostuma a ser les últimes escorrialles dels pressupostos, no se li dona importància, però és molt important que els nens escoltin bona música des de l’inici”, ha reivindicat.

En el darrer dia de concerts, ja han passat pels escenaris del festival artistes com Al·lèrgiques al Pol·len, Marcel i Júlia o Delafé. Al vespre hi haurà de les darreres actuacions a càrrec d’Els Catarres i Buhos, que ho faran al Teatre-Auditori i la Carpa Arborètrum, respectivament.