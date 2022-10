GRÀFIC: En què es gasten els diners els partits polítics de Sabadell?

En què es gasten els diners públics els partits polítics de Sabadell? Les formacions han passat comptes amb l’Ajuntament i han presentat les despeses de l’any 2021. La majoria de les subvencions públiques van anar per a les estructures de partit (27%), l’assessorament extern (25,2%) i les accions de comunicació (22,8%), segons assenyala la documentació presentada pels partits a la Comissió de Transparència i Bon Govern.

Entre les formacions s’aprecien grans diferències en la despesa. El PSC i la Crida són els que aporten més diners als seus partits polítics. 49.190 euros i 25.775 euros, respectivament, el que representa més de la meitat de la seva assignació. En l’altre extrem hi ha Ciutadans i Podem, que no van fer contribució a les seves estructures.

Tots els partits destinen esforços a campanyes de publicitat, flyers i propaganda electoral, però n’hi ha alguns més que altres: Junts va gastar 22.699 euros en accions de comunicació, el 45% de la seva assignació anual. Tant ERC (38.500 euros) com Ciutadans (25.775 euros) van preferir gastar en assessorament extern, és a dir, en cursos de formació, especialistes legals, focus groups, sondejos i enquestes, entre d’altres.

Al marge, els regidors també tenen despeses de desplaçament i d’aparcament i de representació. Ciutadans va pagar 3.107 euros anuals, entre les quals hi ha les dues places llogades al pàrquing de Doctor Robert. La partida Altres és un calaix de sastre on entra tota la resta. La més elevada correspon al PSC (35.666 euros) que correspon a personal de suport al grup per a qüestions de comunicació, segons asseguren fonts del grup municipal socialista.

GRÀFIC INTERACTIU: Consulta en què es van gastar els diners els partits polítics

ERC, al PSC: “Han intentat passar un pla de pensions”

Els partits presenten unes factures i després les han de justificar davant l’Ajuntament. Si no, no es poden cobrar. La majoria de formacions han quadrat els comptes, menys Junts que no ha pogut justificar 14.271 de 49.303 euros per defectes en la presentació de documentació. Tot seguit ve Ciutadans (1.707 euros no justificats), la Crida (938 euros), Podem (564 euros) i el PSC (296 euros).

ERC –que ha presentat bé tota la documentació– s’ha fixat en aquests 296 euros no justificats del PSC. En el ple municipal d’aquest dimarts, ha criticat que els socialistes hagin intentat passar un concepte d’una assegurança de vida i d’un pla de pensions i també han lamentat que diners del partit serveixin per pagar el sou d’un treballador del grup municipal quan, com la resta de grups municipals, ja tenen dos assessors assignats.

“No sabem quina despesa és aquesta. Intuïm que té a veure amb la contractació de personal, però clar no ho podem comprovar perquè no tenim accés a les factures”, ha assegurat la regidora republicana Glòria Llobet, que ha assegurat que hi ha “coses estranyes” en els comptes dels socialistes. “És bastant lleig posar l’ombra de sospita”, li ha contestat el primer tinent d’alcaldessa i portaveu del PSC, Pol Gibert. “Podríem fer el mateix amb tots els grups municipals (…) Jo no aniria per aquesta via perquè sortiríem mal parats”.

Nani Valero, de la Crida, ha demanat tenir a disposició totes les factures dels grups municipals, mentre Lluís Matas (Junts) s’ha dirigit indirectament al PSC i a la Crida i ha assegurat que quan “passen” les factures als seus partits “es perd el rastre i l’objectiu de transparència”.