La Festa del Cine torna les sales de Sabadell als anys d’esplendor

La gran pantalla torna a viure els seus dies grans amb les entrades a 3,5 euros. Famílies, parelles i colles d’amics omplen aquesta setmana els cinemes l’Eix Macià i a l’Imperial. Estranyament entre setmana, cues a davant de la taquilla i la màquina de crispetes a tot drap, escampant una flaire torrada. La Festa del Cine, que va començar dilluns i s’estendrà fins dijous, s’ha tornat a convertir en un gran reclam per omplir les sales.

Després dels moments més durs de la pandèmia, l’assistència a les sales no ha acabat d’agafar embranzida. “Ens està costant més del que esperàvem”, reconeix el gerent dels Cines Imperial i Eix Macià, Miquel Gratacós. Per això la Festa del Cine és un bon impuls per a les sales. I més en aquesta ocasió, ja que feia tres anys que no se celebrava sense mascareta ni restriccions.

La campanya de la Festa del Cine pot arribar a triplicar l’assistència de les sales respecte a una setmana corrent, segons reconeix Gratacós, tot i que és prudent i no s’atreveix a augurar com anirà aquesta vegada. “És una incògnita”. Tanmateix, té bones sensacions: “Crec que en aquesta ocasió que la gent respondrà”.

En part, perquè aquesta setmana coincideixen estrenes i films que en les darreres setmanes estan atraient gent. Per exemple, divendres va arribar a la ciutat Smile i La chica salvaje. Coincidint amb el darrer dia de descomptes, el dijous s’estrenarà Los renglones torcidos de Dios. També s’ha repescat Avatar, el film que ha aconseguit més recaptació de tota la història del cinema, amb 2.847 milions d’euros, segons portals especialitzats en cine. A més des de fa setmanes, a les cartelleres sabadellenques hi tenim George Clooney i Julia Roberts, junts a Viaje al Paraíso, una altra aposta forta. O per als més petits, es manté Tadeo Jones 3.

“Les pelis de terror al cinema són molt més impactants”

La gran pantalla accentua emocions, sens dubte. És per això que al Roger li agrada sobretot anar al cinema a veure pel·lícules de terror. “Al cinema són més impactants i es gaudeixen molt més”, comenta.

Tanmateix, en comparació amb anys enrere, no hi va tant: “Abans sí que hi anava molt, quan era petit. Però ara vinc per pel·lícules en concret, estrenes que em fan molta il·lusió”, apunta el jove a la cua de l’Imperial.

Entre la seva colla d’amics, l’Ester apunta que hi va menys sovint del que li agradaria: “Els preus han pujat molt. Prefereixo veure pelis a Netflix”, contraposa la sabadellenca.

Aquest dilluns anaven a veure Smile, un film de terror psicològic. En companyia i a la gran pantalla, de ben segur que la gaudiran més que a casa.

“Hem aprofitat l’ocasió, està molt bé de preu i val la pena”

L’Antonio i la Maribel han aprofitat la Festa del Cine per anar a veure la reposició d’Avatar a l’Imperial. “Hem aprofitat l’ocasió. Està molt bé de preu i val la pena”, comenta ella, mentre espera a la cua de taquilla amb l’acreditació pel descompte a punt.

Tot i que no han deixat passar l’ocasió, són assidus al cinema. No hi van per veure qualsevol film, però si aquells que els fan il·lusió perquè probablement els agradarà: “Normalment venim quan hi ha una pel·lícula en concret que ens vingui de gust”, diu l’Antonio. Les darreres han estat Elvis i Top Gun.

“Des que hi ha Netflix, venim menys”

La Marina acostuma a anar al cinema cada dos mesos, aproximadament. La jove reconeix que satisfà els seus desitjos cinèfils amb les grans plataformes, com molts joves: “Des que hi són, venim menys”, admet. Sobre la Festa del Cine, apunta: El fet que posin les entrades a 3,5 euros potencia que la gent vingui, però en general no hi ha gaire gent”, comenta la jove, que ha vingut amb la seva colla d’amics a l’Imperial.

Un exemple que la promoció funciona és el Marcel. No desaprofita la Festa del Cine. De fet, tal com reconeix, la darrera vegada que hi va anar va ser “a l’abril o al maig passat”, perquè hi havia descomptes.