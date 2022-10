Sabadell injecta 2,4 milions d’euros a Vimusa per fer pisos de lloguer social

L’empresa municipal d’habitatge de Sabadell, Vimusa, rebrà 2,4 milions d’euros més de l’Ajuntament per construir pisos de lloguer social. El ple municipal d’octubre ha aprovat per unanimitat fer una ampliació del capital de la societat (Habitatges Municipals de Sabadell SA), que en els darrers anys ha rebut uns 11,5 milions d’euros per revertir el dèficit de 4 milions d’euros que arrossegava des de feia anys i poder reiniciar la construcció d’habitatge públic.

Aquesta aportació ha de permetre continuar incrementant el nombre d’habitatges de lloguer social municipals, un cop ja se n’han començat a construir 21 a la carretera de Barcelona i 32 al carrer de Francesc Layret. Amb l’aportació de 2,4 milions d’euros, i juntament amb altres fons propis de Vimusa i la participació de l’empresa mixta SBD Lloguer Social, l’any que ve es preveu iniciar la primera de les dues promocions previstes a Can Gambús, amb 105 habitatges.

Més endavant, a Can Gambús es preveu fer 108 pisos més. També es preveuen uns altres 80 habitatges a Can Llong i 16 més a la Concòrdia. A part, hi ha el projecte de construir el complex per a gent gran de la Roureda, amb 100 habitatges, i 50 pisos més de lloguer social. Amb totes aquestes promocions, la intenció del consistori és acabar incrementant el parc públic de lloguer un 34%. La previsió de Vimusa és que el cost mensual dels habitatges sigui d’entre 350 i 550 euros segons les característiques de cadascun.

Discrepàncies

Durant el ple, el Govern ha reivindicat la seva gestió per aixecar habitatge públic buscant recursos de diferents parts, com l’acord de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità -presidit per l’alcaldessa, Marta Farrés– amb l’Estat perquè Sabadell rebi 1,2 milions d’euros per construir habitatge públic. En total, l’associació rebrà 5 milions d’euros a repartir entre els nou municipis que la conformen.

A l’oposició, el regidor d’ERC Pere Farrés i la portaveu de la Crida, Nani Valero, han posat en valor el Pla local d’habitatge presentat per l’anterior govern quadripartit el novembre del 2018. Farrés ha afirmat que “ens sentim orgullosos i reivindiquem la feina feta del govern anterior a l’evidenciar que el que es va planificar va tirant endavant”.

I Valero ha reclamat la seva aprovació definitiva per “anar més enllà perquè la situació ens ho demana”, explorant alternatives com la masoveria urbana, per exemple. En el torn de resposta, el regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, els ha replicat que els projectes del quaripartit “els van deixar escrits, no planificats ni projectats, que hi ha una diferència significativa”.