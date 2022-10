“Els cotxes van massa ràpid a la carretera de Mollet”

En menys de cinc minuts tres cotxes que entraven a Sabadell per la carretera de Mollet (B-140) van girar ahir a la tarda a l’esquerra per dirigir-se al passatge de Tirso de Molina. I això només és una petita mostra d’un gir que està prohibit i així ho indica la senyalització, però els veïns denuncien que “es fa”.

Una imprudència com aquesta és la que el passat diumenge va causar la mort de dos motoristes quan la seva motocicleta va xocar frontalment contra un cotxe conduït per un home drogat, segons la prova realitzada pels Mossos d’Esquadra. La titularitat de la carretera és de la Generalitat de Catalunya.

Reduir la velocitat

Tot i no ser un punt crític pel que fa a accidentalitat, sí que genera preocupació. Un altre veí, Fernando Quero, assegura que “quan menys la utilitzo [la B-140], millor, perquè és una carretera d’alt risc”. Al seu parer, “la gent va molt ràpid, al que poden i més i gairebé tothom gira a l’esquerra. Si posessin un radar guanyarien molts diners, tants que no cabrien en un cabàs”.

El sabadellenc proposa instal·lar reductors de velocitat per obligar els conductors a reduir-la, tant de cotxes com de motos. En aquesta carretera, la velocitat està limitada a 40 km/h en el tram urbà i a 60 km/h a l’interurbà. Quero explica que davant d’aquest “descontrol” procura buscar alternatives per no passar-hi. I és que malgrat que hi hagi senyals i semàfors, i la responsabilitat que hauria de tenir cada conductor, al seu parer “la gent no pensa en el que condueix ni en els senyals de trànsit”.

Per la carretera de Mollet hi circulen tant vehicles particulars com transport de mercaderies. Preguntat pel D.S., el president de la comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç, Pere Puig, comparteix que “és una carretera bastant utilitzada, però no la tenim a la llista de falta de manteniment; el ferm està bé”. Al seu parer, sí que creu que hi ha alguns trams sense vorera que “són millorables”. “Tant de bo la resta de carreteres estiguin una mica en bon estat com aquesta”, reivindica. Des de l’Ajuntament de Sabadell, fonts municipals subratllen que “no es tracta de cap punt negre ni de concentració d’accidents”; de fet, no apareix entre la llista de llocs en què el 2021 hi va haver més accidents de tot Sabadell. Alguns veïns ho veuen així. “Pensem que és molt difícil tenir un accident aquí, ja que hi ha molts semàfors”, que tant regulen el trànsit com el pas de vianants, afirma Ana María Grillo.

Anys enrere l’Associació de Veïns de Sol i Padrís va proposar a l’Ajuntament construir una rotonda precisament en aquest punt, davant la benzinera que hi ha i que permetria anar als carrers de Bellsolà, Gorina i Pujol, seguir recte o bé girar per anar a Tirso de Molina . Però la idea mai ha passat d’això, una proposta. El president de l’Associació, Jaume Fonts, creu que per evitar accidents com el d’aquest passat diumenge “fa falta educació viària i que la gent no se salti les normes. Si tothom les respectes, això no passaria”.