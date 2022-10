Les dues càmeres que funcionen amb un sistema d’intel·ligència artificial, i que estan instal·lades en un punt de la C-58 i un altre de la B-23, han començat a sancionar. El nou dispositiu, impulsat pel Servei Català de Trànsit (SCT), persegueix comportaments inadequats al volant com parlar pel telèfon mòbil o no dur el cinturó de seguretat, entre d’altres.

Segons ha avançat RAC 1 i ha confirmat NacióSabadell, el SCT ha interposat una seixantena de multes amb aquesta eina a les dues vies durant el mes de setembre. I és que el dispositiu ja funciona, després d’uns mesos de prova. Unes notificacions que han sortit de les gairebé 200.000 fotografies analitzades.

El responsable de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) del SCT, Josep Marselles, explicava aquest mitjà que eren “càmeres zenitals, pensades per captar la matrícula i l’interior del vehicle, la zona del conductor” per identificar patrons de conducta. Aleshores, la intel·ligència artificial filtra les imatges per examinar comportaments “probables” que es puguin castigar.

En el primer trimestre d’enguany, ell mateix detallava que la prova pilot havia reconegut un 50% dels casos sancionables. Tanmateix, admetia aspectes a millorar com ara, que “depenent de les hores del dia” no captava una instantània correcte i que, per tant, calia polir. Però, tal com ha assenyalat a l’emissora de ràdio, les “milers de fotos han servit per entrenar la intel·ligència artificial. Al final és una xarxa neuronal”.

Com funciona?

El mecanisme de procediment d’aquestes dues càmeres és fer fotografies indiscriminadament i la intel·ligència artificial filtra les imatges que poden reconèixer un d’aquests comportaments incorrectes al volant. Posteriorment, un tècnic de l’SCT ho revisa i determina si és o no sancionable.