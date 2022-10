El Sabadell Rugby Club de Leandro Gutman alça el teló amb victòria

Set temporades després, el sènior masculí del Sabadell Rugby Cllub va debutar a la competició sense Fran González a la banqueta. L’equip, ara dirigit per l’argentí Leandro Gutman, va sumar els primers punts en guanyar per només un punt al filial de l’Hospitalet (29-28) i es col·loca a la segona posició de la fase d’ascens a Divisió d’Honor Catalana.

El partit va començar d’allò més igualat, amb intercanvi de cops per part dels dos conjunts. S’avançava l’Hospitalet amb ràpida resposta local. A punt d’arribar a l’equador de la primera part, el mig de melé dels locals Renç Alibeseoglu plantava la pilota més enllà de la línia de marca obtenint així el primer assaig sabadellenc de la temporada. Al descans es va arribar amb màxim equilibri (10-10).

Els sabadellencs no van saber aprofitar els millors moments a l’inici de la segona part per adquirir un avantatge i el partit va entrar en una dinàmica de descontrol i constant intercanvi de marques. Quan faltaven 10 minuts, els visitants es posaven per davant al marcador, però els de Gutman no van abaixar els braços i en dues jugades consecutives van assolir dos assajos més (Francesc Farràs i Rich Antczak) que els permetia remuntar el partit. Amb el temps complet, els visitants van anotar una última marca, però el seu jugador no va transformar el xut entre pals. Victòria gairebé agònica. La pròxima cita serà dissabte al feu del CEU barceloní (16 h).

El femení cau a Manresa

Les Tintoreres, equip compost pels sèniors femenins de Sabadell, Badalona i Mataró, van iniciar la nova temporada a Manresa contra Catalunya Central, en la reedició de la final de Tercera Catalana. El conjunt local, candidat a ascendir al final de la primera volta, es van imposar per un clar 69-5. Al descans es va arribar amb un 24-5.

Tot i una millora defensiva a la represa, les d’Elisabet Grané -amb una jugadora menys per l’expulsió d’Abril Cuñarro per un placatge perillós- mai van tenir opció. El debut a casa (La Roureda) serà dissabte (17 h) davant el Tarragona-Vilanova.