El líder de Junts per Sabadell i alcaldable a les eleccions municipals de maig de 2023, Lluís Matas, és contundent: “Votaré sí”. Una afirmació per, entre altres raons, “no regalar una dècada de governs tripartits” i que amb presència al Govern “ens ajuda a guanyar i mantenir alcaldies” de cara aquesta cita amb les urnes, posant èmfasi en la ciutat vallesana. Un posicionament al qual s’alinea tota la formació local.

Matas ha dit que la política genera “contradiccions” i fora de la plaça Sant Jaume “serem irrellevants”. A més, un “sí” a seguir també serveix per “exigir avenços cap a la llibertat i independència de Catalunya”.

Una contundència que comparteix el partit sabadellenc, que, en un comunicat, ha insistit que la Generalitat “és millor, molt millor amb la participació de Junts que sense” i ser-hi o no ser-hi “afecta directament la capacitat d’interlocució, l’establiment de sinergies i la possibilitat d’obtenir resultats positius per als nostres municipis”. I és que ha qüestionat, “com servirem i serem més útils a Catalunya i als catalans? Treballant al Govern, tot i les dificultats, o irrellevants a l’oposició”.

Ha criticat la “suposada negociació” amb l’Estat i que no ha presentat “avenços significatius”, però ha admès la necessitat “d’unitat i generositat i, alhora, la garantia d’ambició i de no renúncia per avançar cap a la independència”. Ha destacat que les formacions “serioses” es presenten a unes eleccions “per governar” i “estem convençuts que en política institucional la capacitat de transformació real i transversal es té quan es governa”.

Ciuró, a favor de seguir

L’alcaldable en les eleccions municipals de 2019, que va deixar l’acta de regidora fa una mica més d’un any per ser consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha defensat públicament quedar-se a l’executiu català. En una entrevista al Diari ha afirmat que “fugir del Govern és fugir dels problemes i jo no vull un partit que els entomi” i ha afegit, “la solució no pot ser claudicar davant de la primera dificultat”.

Tot i les discrepàncies internes en projectes que hi ha damunt la taula, Ciuró ha subratllat que cal “separar les coses” i ha recalcat que “la independència és un objectiu que ens ha d’unir, sí, però les polítiques del dia a dia s’han de treure per les majories al Parlament”. I en aquesta prioritat ha instat sumar-se la CUP, “malgrat les diferències”, ha matisat.

Serà alcaldable?

Ciuró ha descartat, en el cas que sortís de la Generalitat, tornar a Sabadell per ser candidata a l’alcaldia. “En cap moment m’ha passat pel cap”, ha comentat i ha recordat que Junts “ja ha escollit el seu candidat”, en referència a l’actual portaveu. “Tornaré a treballar d’advocada i faré política des d’una altra visió”.