La transformació de l’illa del Llenas no serà imminent

La desaparició del gimnàs Llenas obre un nou escenari per al futur de l’escola Miquel Martí Pol, que es preveu que ampliï espai d’entrada i del pati en els pròxims anys. Aquest àmbit entre els carrers de Sant Pau i de Cervantes (Centre) està previst que visqui una transformació urbanística important, però fonts municipals subratllen que “no serà imminent” perquè són processos que se solen allargar anys, i en aquests casos, no tot depèn de l’Ajuntament.

Bàsicament, per iniciar tot el procés caldrà abans que la propietat de la nau que ocupava el Club Gimnàs Llenas i la resta d’edificis que té a continuació, vulguin construir-hi pisos, que és el que pot fer. I fins que això no passi, parlar de calendaris serà molt difícil en tots els casos.

Per compensació

Però no només això, ja que hi ha un condicionant previ. Fa anys que el consistori va deixar de fer expropiacions i, ara, l’administració local opta pel que s’anomena sistema de compensació, que és el que s’utilitzarà en aquest cas -i es fa en la resta de casos-. D’aquesta manera, per poder edificar a l’espai del gimnàs i a la resta de cases que ara hi ha en aquest punt del carrer de Sant Pau entre Cervantes i Zurbano, s’haurà de cedir una part del terreny a l’Ajuntament, que per la part de Zurbano permetrà ampliar el pati de l’escola Miquel Martí Pol.

Per la banda de Cervantes, un tros de terreny que s’haurà de cedir servirà per eixamplar l’entrada del centre educatiu. Amb el planejament urbanístic vigent, els nous habitatges només es podran fer a la façana del carrer de Sant Pau, i els promotors n’hauran de destinar un percentatge a ser habitatge protegit.

55 anys de servei a l’esport

El Club Gimnàs Llenas va abaixar la persiana el passat 31 de juliol. Ho feia després de 55 anys dedicant-se a l’esport de base, amb especial protagonisme per la gimnàstica artística. Els primers esportistes eren els seus fundadors, Ernest Llenas i Montserrat Avellaneda, qui va portar les regnes del negoci fins que va decidir jubilar-se fa poc més de dos mesos. Llenas va competir en l’àmbit nacional, i formava part del Gimnàs Municipal de Sabadell quan el jove barceloní Joaquim Blume n’era entrenador.

A part de la gimnàstica artística, l’esgrima, el karate i el judo van ser algunes disciplines que es van anar afegint a la cartera de serveis del club.

Des que va néixer el 1967, pel Club Gimnàs Llenas s’estima que hi van passar uns 9.000 socis fins al seu tancament. Inicialment, l’entitat esportiva tenia la seva seu al carrer de Ferran Casablancas, fins que es va traslladar a la nau on tenia l’activitat fins als darrers dies, al carrer de Sant Pau, 90.