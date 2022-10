“Un informe ha situat Sabadell com a tercera ciutat de Catalunya amb més habitatge construït i buit”. El candidat a l’alcaldia de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, en un contacte amb la premsa aquest divendres, ha assenyalat que “és el moment de fer una ofensiva des de la ciutat” per posar al servei de la ciutadania tot aquest parc d’habitatge. Al centre de l’equació hi ha situat tres grans entitats bancàries: “BBVA, Santander i Caixa Bank són els grans tenidors d’aquest gruix d’habitacles construïts, però buits”.

Tres demandes en matèria d’habitatge

El representant del grup municipal ha fet una triple demanda en matèria d’habitatge: que les construccions privades preservin un 30% dels habitatges per a cedir-los a la borsa d’habitatge públic, que el consistori s’aculli al dret de tanteig i retracte (que comporta ser el primer de la llista per a comprar un habitatge que està a la venda) i que es faci un conveni per exigir a la Generalitat un increment de l’oferta d’habitatge públic a la ciutat. Mena ha reblat que algunes d’aquestes mesures ja “s’estan adaptant en alguns municipis, com Barcelona i Mataró” i que ja estan donant els seus fruits.

Regular els lloguers

L’alcaldable de Sabadell En Comú Podem també ha fet una petició directament a l’alcaldessa, Marta Farrés: “ens agradaria que ens acompanyés al congrés dels diputats per a demanar que es regulin els preus dels lloguers”, ha dit, “el lloguer mitjà a Sabadell és de 880 euros, poques famílies s’ho poden permetre”, ha conclòs Mena.