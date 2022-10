Aquest divendres, treballadors municipals i de l’empresa responsable de control de plagues urbanes han realitzat una inspecció de diferents punts de cara a la nova ronda d’intervencions preventives que l’Ajuntament iniciarà la setmana que ve al clavegueram de tota la ciutat. L’actuació busca així reforçar les mesures per garantir al màxim el control d’aquestes espècies.

Darrerament, s’està produint un augment de la presència d’insectes i altres plagues arreu, també a Sabadell. Una situació que fonts municipals atribueixen al canvi climàtic i les altes temperatures que marquen els termòmetres en aquestes dates de l’any.

Les actuacions, en dades

El nou contracte municipal per al control de plagues contempla un increment de pressupost superior al 21,3% en relació a la licitació anterior. Pel que fa a la nova ronda d’intervencions de prevenció que començarà els propers dies, s’iniciarà al barri de Gràcia-sector Planetes, on també s’han fet diferents actuacions com a resposta a avisos ciutadans, per després continuar a la resta de zones i districtes.

Les actuacions en aquesta direcció (desratitzacions, desinsectacions, actuacions preventives, etc.) a Sabadell han augmentat en un 8,5% en dos anys. En la mateixa línia, les intervencions de prevenció al clavegueram han passat a realitzar-se cada tres mesos, mentre abans eren cada sis.

Procediment quan es detecta un problema a l’espai públic

Quan es rep un avís, es va una comprovació al llarg de les següents 48 hores i, si es detecta activitat, es fan els tractaments adequats als embornals i pous de la zona, tot senyalitzant l’actuació.

Si es detecta la presència d’insectes o altres plagues urbanes als espais públics, es pot informar l’Ajuntament fer a través d’aquesta comunicació en línia per tal que es prenguin les mesures oportunes.

Així mateix, l’Ajuntament recorda alguns consells per contribuir al control d’aquestes espècies. Entre ells, no deixar aliments a l’abast (guardar-los en pots hermètics, no deixar restes de menjar –especialment durant la nit–, tapar bé les escombraries) i mantenir un bon nivell general de neteja. També fer un bon manteniment de les canonades dels habitatges i edificis i de les connexions amb el clavegueram i segellar escletxes i esquerdes de portes, finestres, etc. per evitar que aquests animals puguin instal·lar-s’hi o refugiars’hi.