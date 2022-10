Josep Colomé abandona a l’Inronman de Kona per problemes amb la bicicleta

No ha pogut ser. La participació del veterà triatleta sabadellenc Josep Colomé en el mític Ironman de Kona ha tingut un regust agredolç. Per una banda, ha pogut competir en la màxima competició mundial d’aquesta especialitat i per altra, no ha pogut acabar la prova com era el seu objectiu. El motiu han estat uns problemes musculars originats per la bicicleta.

Després de cobrir els 3.800 metres de natació sense dificultat, Colomé ha patit a sobre de la bicicleta i després de fer 150 dels 180 quilòmetres d’aquest segment, s’ha vist obligat a abandonar. Ell mateix ho explicava al Diari de Sabadell des l’illa de Hawaii. “Els problemes tècnics de la bicicleta han derivat en problemes físics. L’organització em va llogar una bici d’una talla més gran de la meva (de gravel en lloc d’una de carretera) que són molt diferents. Aquestes són per anar per altres terrenys i tenen unes altres característiques. El pes de la bicicleta era molt més gran, la combinació dels pinyons eren més de gravel que de road i les rodes també són més gruixudes. Tenen més resistència, però també carreguen molt més la musculatura i això en una prova tan exigent com l’Ironman es paga molt car. En temps anava molt bé, per sobre de les previsions, però em va passar factura i vaig haver d’abandonar”.

“Experiència gratificant”

Malgrat això, el sabadellenc, l’atleta català i de l’estat espanyol més veterà d’aquesta edició, se sent satisfet: “L’experiència viscuda ha estat gratificant, tant la preparació com la setmana de la prova. A Kona es respira triatló i Ironman per tot arreu, ha estat un plaer poder estar a la línia de sortida i participar encara que només fos una part, en aquesta mítica prova”, diu amb rotunditat. Ara li toca refer-se de l’esforç per completar l’experiència fent uns dies de turisme per l’illa amb la seva esposa Paquita.

En la categoria M-50 també ha participat el sabadellenc Bartolomé Lopera, Barto, del Club Natació Sabadell, qui ha aconseguit acabar la prova. Ho ha fet en la 87a posició de la seva categoria d’edat i en la 307 de la general.