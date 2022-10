L’Aplec de Jonqueres celebra la seva 35a edició

El primer Aplec de Sant Vicenç de Jonqueres es va celebrar l’any 1987. D’això ja en fa 35. I és que el que va començar com una campanya veïnal, ja s’ha convertit en una tradició pel barri de la Creu Alta. Com cada any l’Associació de Veïns ha organitzat tot un conjunt d’activitats, com sempre al voltant de la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres.

Per començar, el dissabte es va fer una passejada a diferents escultures de Salanguera, veí del barri. I el diumenge s’ha realitzat la tradicional caminada des de la plaça de la Creu Alta fins a l’ermita, enguany en record a les víctimes de les riuades del 62. Allà s’hi ha celebrat l’11è concurs de ratafia, s’ha plantat un arbre i s’ha fet una xerrada sobre herbes i ratafia. Per complementar hi ha hagut un dinar popular amb paella com a plat principal.

Una de les activitats programades, la missa, finalment no s’ha celebrat al no haver-hi cap capellà proper que hi pogués assistir. L’esdeveniment, que tradicionalment es realitza a finals de setembre es va enrederir per causes meteorològiques. No obstant això, una 70a de veïns no s’han volgut perdre el gran dia.