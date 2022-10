La FAVS reclama una vellesa digna: “A Sabadell falten equipaments”

Sabadell es fa gran. Dos de cada deu habitants de la nostra ciutat tenen més de 65 anys. Ara es comptabilitzen un 6,09% més persones grans que fa cinc anys. I un 14,6% més si ho comparem amb els registres de fa una dècada. En aquest sentit, la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) engega la campanya Dret a una vellesa digna amb una exposició itinerant i activitats que arribaran a tots els barris de Sabadell.

“A Sabadell encara falten molts equipaments per a la gent gran. Cal més planificació”, apunta Manuel Navas, president de la FAVS. Entre d’altres, apunta la necessitat de construir nous complexos d’habitatges per a la gent gran, com el que s’ha projectat al barri de la Roureda i el que ja funciona al Parc Central del Vallès, més centres de dia, una atenció primària propera a tots els barris i, per descomptat, el projecte de la residència pública de Sabadell.

D’altra banda, també assenyalen que l’atenció a la gent gran és molt necessària per combatre la solitud no volguda. “Cal una major atenció domiciliària”, exposa Navas. Així, la federació proposa que es planifiqui un model d’atenció a la gent gran i que no s’actuï de forma “reactiva”. Segons les últimes dades municipals, a Sabadell s’han atès 5.902 persones amb teleassistència fins al mes de juny, la mateixa xifra que l’any 2021.

L’estat de la futura residència

Els veïns temen que el nou canvi de govern de la Generalitat pugui posar en risc la construcció de la residència pública prevista al sud de Sabadell. “Esperem que l’acord prosperi i que ERC no posi pals a les rodes”, demanen.

La Generalitat va presentar el passat mes d’abril un acord entre el consistori i el govern català per a la construcció d’aquest equipament. L’Ajuntament cedeix el terreny i la Generalitat construeix l’equipament, pressupostat en 9,8 milions d’euros que es preveuen finançar amb els fons europeus Next Generation. “Estem preocupats”.