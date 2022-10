L’Ajuntament de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) ha presentat al·legacions a la nova autorització ambiental que la Generalitat està tramitant per a la cimentera de LafargeHolcim. El consistori s’oposa a la petició de l’empresa per a seguir operant tant pel que fa al projecte tècnic com a l’argumentació jurídica, donat que asseguren que documentació com l’estudi d’impacte ambiental està desfasada o que fins i tot no hi figuren algunes dades necessàries per valorar l’afectació de la seva activitat. A més, posen de manifest que a menys d’un quilòmetre de distància hi viuen més de 12.000 persones. Al febrer, el TSJC va declarar nul·la l’autorització ambiental tramitada llavors per la Generalitat per un defecte de forma.

L’empresa va presentar el novembre de 2021 una petició a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic per obtenir l’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental per a seguir operant, com fa des de l’any 1917, al municipi de Montcada i Reixac. Des de llavors, el municipi ha crescut i es troba a la porta de la ciutat de Barcelona, amb la confluència de diferents vies, com la C-33, la C-17 o la C-58.

“No se segueixen les metodologies proposades pel Sistema Espanyol d’Inventari d’Emissions”

Davant del defecte de forma detectat, ara la Generalitat tramita una nova autorització, davant la qual l’Ajuntament ha presentat al·legacions de tipus tècnic i jurídic, segons detallen fonts municipals a l’ACN. En aquest sentit, manifesten disconformitat amb el projecte tècnic, oposant-se a l’estudi d’impacte ambiental en considerar-lo “inadequat, insuficient i contrari a l’ordenament jurídic”.

Per la part tècnica, destaquen que la documentació que ha presentat l’empresa té una antiguitat superior als 8 anys, fet que va en contra de la legislació vigent aplicable. També hi troben a faltar dades essencials sobre l’emissió de contaminants en la fabricació del ciment: “No se segueixen les metodologies proposades pel Sistema Espanyol d’Inventari d’Emissions”, assenyalen les fonts consultades.

En aquest sentit, asseguren que els sensors situats en el barri de Can Sant Joan i al centre del municipi superen el valor d’emissió establert, i que les emissions en l’ambient afecten unes 12.682 persones que viuen a menys d’un quilòmetre de distància de la planta. En aquest sentit, asseguren que l’extrapolació a un any de les dades registrades els primers 75 dies de l’any 2022 mostra que s’han superat els valors límits de partícules PM10, superant en 35 ocasions a l’any el valor límit de 50 μg/m3.

“Resulta urgent comprovar que els dos sensors compleixin amb la norma UNE-EN 12341, i que la seva precisió s’hagi validat amb la periodicitat que pertoca”, destaca el balanç que fa el consistori. Pel que fa al balanç jurídic, el consistori apunta que el procediment seguit no s’ajusta a dret, que conté documentació obsoleta i que l’expedient pretén “evitar la responsabilitat patrimonial de l’administració autonòmica però no el control i prevenció d’una activitat que produeix “greus molèsties” al medi ambient.