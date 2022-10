El nou Govern

Si tot va com toca, els nous consellers del Govern de la Generalitat prendran possessió avui. Entre ells hi ha el sabadellenc Juli Fernàndez i la castellarenca Gemma Ubasart. Celebrem que la presència de vallesans en l’executiu autonòmic es mantingui i els desitgem, com no podria ser d’una altra manera, sort i encerts.

El Govern de la Generalitat enceta una nova etapa amb ERC en solitari. Governar en minoria no és gens senzill. No ho és ara ni ho ha estat mai, i tampoc ho serà amb 33 de 135 escons. No obstant això, esperem que el canvi de rumb serveixi per agafar les regnes de Catalunya i que tot plegat ens porti a un període d’estabilitat i de grans acords davant del context de dificultats geopolítiques i econòmiques que travessa Europa, Espanya i Catalunya.

Mentrestant, nosaltres mirem pel que és nostre. Per Sabadell. Ja hem dit que no volem barracons escolars, i també demanem la millor atenció sanitària. Recursos per als Mossos i uns bons Jutjats, habitatge digne i infraestructures viàries i ferroviàries al primer nivell. Demanem molt, però per demanar i exigir que no quedi.