Reclamen la ronda Nord per transformar la Gran Via

La Gran Via fa sis quilòmetres de llarg i és la via que major pas de trànsit concentra a Sabadell: és la principal artèria viària de la ciutat. De fet, hi ha tres carreteres que absorbeixen més de 15.000 vehicles cada dia, segons les últimes dades municipals: la Gran Via, la carretera B-124 (que connecta amb Castellar) i la rambla d’Ibèria.

El problema de trànsit a la Gran Via és una realitat que viuen de primera mà els veïns més propers a aquesta via dels barris de Gràcia, Sol i Padrís, el Centre, Covadonga, la Creu Alta, Can Puiggener, Ca n’Oriac i la Concòrdia. Segons un càlcul municipal, el soroll i la contaminació de la Gran Via afecten fins a 53.000 sabadellencs que hi viuen al voltant.

En aquest sentit, la majoria dels veïns afectats coincideixen que cal “pacificar” la Gran Via. I consideren que l’única forma de fer-ho és connectant Sabadell amb Castellar a través de la ronda Nord. “Ens preocupa que la nova conselleria, encapçalada per l’exalcalde Juli Fernàndez, no impulsi aquesta infraestructura”, apunten un grup de veïns entrevistats pel Diari. De fet, Fernàndez s’havia oposat en diverses ocasions a la construcció d’aquesta via.

L’opció d’ERC és fer una infraestructura a petita escala: allargar la ronda Oest de Sabadell (C-58c) fins a la carretera de Castellar i fer millores a les vies secundàries del Vallès. La principal artèria de la ciutat acull diàriament més de 22.100 vehicles cada dia, mil vehicles cada hora. I també es converteix en un dels punts amb major retenció a Sabadell. De fet, segons els càlculs municipals, la ronda Nord hi evitaria el pas de 20.000 cotxes, pràcticament la meitat.

“Passo un drap i queda negre”

Els veïns consideren que no només cal pacificar la Gran Via amb una connexió “potent” amb Castellar del Vallès, sinó també millorar els seus entorns, que també es veuen afectats per l’impacte d’aquesta artèria viària. És l’exemple del carrer de Tres Creus i Covadonga o l’avinguda de l’alcalde Moix, entre d’altres, que s’encarreguen de distribuir el trànsit de la Gran Via cap al Centre de Sabadell o direcció Castellar. “No només és el soroll, també la pols i la brutícia. Passo un drap a la barana del balcó i surt negre”, expressa en Rafa, un veí del barri de Covadonga.

Hi coincideix en Joan D., des del barri de Can Puiggener: “No hi ha un sol moment de tranquil·litat. Quan vaig venir a viure aquí, no hi passaven ni la majoria de cotxes”, recorda. La mateixa situació es reprodueix a la plaça d’Espanya, on conflueix el trànsit entre la Gran Via, el provinent de la Rambla d’Ibèria i Francesc Macià i que connecta amb la B-124. “És un maldecap constant. Han d’expulsar els vehicles als afores de Sabadell”, demana la Sonia R., veïna de Ca n’Oriac. “Esperem que el nou govern tingui consciència”, diu.