Oncolliga: “Necessitem una petita empenta per arribar al miler d’inscrits a la Race For Life”

La fundació Oncolliga organitza el diumenge 23 d’octubre la cursa de 5 km Race For Life per recollir fons per la lluita contra el càncer de mama. Hi podran participar tant dones com homes, alhora que s’ha habilitat una fila 0 perquè aquelles persones que no puguin córrer tinguin l’opció de fer un donatiu.

Segons els organitzadors, ja hi ha més de 650 persones apuntades, però “necessitem una petita empenta per arribar al miler d’inscrits”, tal com explica la voluntària de l’entitat Judith Roca, que afegeix que “estem molt contents perquè l’acollida és molt bona”. Tots els diners que es recaptin aniran destinats a finançar els serveis d’Oncolliga, una entitat sense ànim de lucre, amb seu a Cal Balsach a Sabadell, i que es dedica a oferir suport psicològic, social, estètic, dietètic, etc, a pacients i familiars de persones que tenen càncer de mama.

Les inscripcions -10 euros- es poden fer a través d’aquesta pàgina web fins al 20 d’octubre. La recollida de dorsals es farà el dia abans, dissabte 22 d’octubre, de 9.30 h a 13 h i de 16 a 20.30 h al pavelló de Cal Balsach. La cursa, el diumenge 23 d’octubre, sortirà a les 10 h des de l’Eix Macià -davant d’El Corté Inglés-, i baixarà fins al cinema Imperial, on es farà mitja volta per tornar al punt de sortida. Al final de la prova, els tres primers classificats de cada categoria (homes i dones) rebran un premi.

Serà el primer cop que aquesta cursa l’organitza únicament la fundació, amb el suport de l’Associació Esportiva Mitja Marató de Sabadell i l’Ajuntament de Sabadell.