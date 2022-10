Més val sols que…

[Per Josep Mercadé, periodista]

Tot i que els nous consellers del govern de la Generalitat prendran possessió del seu càrrec aquest dimarts, no sabem si al final hi haurà eleccions anticipades. En el moment en què ens trobem és difícil fer aquesta mena de prediccions. Tot dependrà de si el clima polític segueixi enrarit i si, quan més s’acostin les municipals, ho sigui més encara.

De moment, però, celebrem que tenim nou govern a la Generalitat i que el fantasma d’unes eleccions anticipades sembla allunyar-se momentàniament. Celebrem també tenir una bona representació vallesana després que Lourdes Ciuró, la ja exconsellera de Justícia sabadellenca, va haver de deixar el càrrec sense voler-ho. A partir d’ara s’obre una porta plena d’incerteses que requerirà, mai tant ben dit, de molta mà esquerra.

El que ha passat aquests darrers dies a Catalunya, tot i semblar que ja fa temps que estava escrit, no treu que sigui preocupant. Ha estat una mostra de feblesa política que no ens hauríem de permetre. Com deia fa poc l’exconsellera Ciuró en una entrevista en aquest diari ‘la ciutadania no s’ho mereix’. I com de fet, en un moment en que cada cop més es noten els efectes de la crisi energètica i en que un altre fantasma, el de l’atur, torna a treure el cap, no sembla que passar per les urnes sigui la millor solució. Sabem que hi ha qui se’n mor de ganes pensant que un cop trencat el joc el millor és estripar les cartes.

Però mentrestant, hem tancat setembre amb un creixement de l’atur cosa que no passava des del 2013. La inflació fa que cada dia la vida sigui més cara i tenir feina i cobrar un sou no evita seguir tenint un elevat índex de pobresa amb unes conseqüències difícils de calibrar. Davant d’aquest panorama no sé si ens podem permetre el cost d’unes eleccions que, el més probable, no aconseguirien grans majories i sí una notable paràlisi com passa cada cop que s’albiren uns comicis.

Ha quedat demostrat que governar en coalició no és garantia de res. L’avantatge és que una única formació política no pot fer i desfer a la seva conveniència. Calen acords entre els socis per garantir una majoria de govern. Però és que governar en minoria, com és el que es planteja Esquerra Republicana a partir d’ara, tampoc és gaire diferent. Per seguir endavant també caldrà cercar complicitats que faran que l’acció de govern fili més prim. Davant d’això potser més val sols que mal acompanyats.