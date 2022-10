La moda de Sabadell tindrà presència al 080 Barcelona Fashion

La moda de Sabadell tornarà a ser protagonista, un any més, del 080 Barcelona Fashion, un dels festivals de moda més importants del món, el qual se celebrarà al Recinte Modernista de Sant Pau del 25 al 28 d’octubre. Les dissenyadores sabadellenques Meritxell Miras i Yolanda Pérez (responsable de l’empresa Yolancris), així com Guillermina Baeza, estretament vinculada al Vallès Occidental i concretament a Ripollet, hi participaran de manera activa.

Enguany, el 080 Barcelona Fashion, en la seva 30a edició, torna a la normalitat després de dos anys de passarel·les digitals. La moda circular i la innovació tecnològica en seran els seus motors i, a més, el festival comptarà amb una desfilada de roba reutilitzada amb l’objectiu d’educar i promoure’n l’ús. Al cartell, format per 23 dissenyadors, dissenyadores i marques es troben, a banda de les ja mencionades anteriorment, All That She Loves, Amlul, Avellaneda, Custo Barcelona, Dominnico, Eiko ai, Eñaut, Escorpion, Habey Club, Is Coming, entre altres.

Dissenyadores amb bagatge

Les dissenyadores sabadellenques Meritxell Miras i Yolanda Pérez tenen molt de bagatge en el sector i s’han consolidat com unes de les creadores de moda més interessants del panorama actual. En primer lloc, Miras, nascuda l’any 1976, tornarà al 080 a sorprendre amb creacions d’un univers molt personal. Ella és una dissenyadora que ha participat diversos cops al festival de moda i, de fet, el 2016 va rebre el premi a la millor col·lecció del 080. Miras, que és llicenciada en Belles Arts i té una marca pròpia des del 2004, presentarà una nova col·lecció, la qual presenta com un “exercici de geometries”.

En segon lloc, Yolanda Pérez (Sabadell, 1978) és la directora creativa –i cofundadora amb la seva germana Cristina– de Yolancris, un negoci dedicat a les núvies que va posar en marxa la seva mare, Mercedes. Pérez presentarà la nova col·lecció de l’empresa, anomenada Idilia, que aposta per l’elegància atemporal, la varietat de colors, estampats, textures i volums.

D’altra banda, la Confederació de la Indústria Tèxtil (Texfor), amb seu a Sabadell, durà a terme una xerrada sobre el procés de transformació en què està immersa la indústria tèxtil. A més, també se centrarà a debatre la importància de la recuperació de les fibres fetes en el panorama actual. Tot això a través de l’opinió d’experts en el sector.