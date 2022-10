L’Astralpool no pot reconquerir la Supercopa d’Espanya

L’Astralpool Club Natació Sabadell no ha pogut reconquerir la Supercopa d’Espanya després de caure per la mínima davant el CN Mataró (9-10). Era el segon cara a cara entre sabadellenques i mataronines en poc menys d’una setmana. El primer, a la Copa Catalunya, va acabar amb victòria nedadora. Aquest, el primer títol nacional que ha encetat la temporada, per a les maresmenques (9-10). Derrota inesperada que no permetrà a les de David Palma aconseguir els cinc títols als quals aspirava aquesta temporada.

En el segon assalt, disputat a la piscina Joan Serra de Mataró, l’Astralpool CN Sabadell ha acabat el primer quart per darrere al marcador (2-4), després d’una diana sobre la botzina de l’hongaressa Rita Kesthelyi, qui debutava sota les ordres de Dani Ballart. El tècnic David Palma ha reclamat més velocitat de circulació per mirar de trobar escletxes a la porteria d’Elena Sánchez –millor portera de la Supercopa–. Dit i fet. Reacció de campiones del Club per capgirar el marcador, amb dianes de les nouvingudes Elena Ruiz, Bea Ortiz i la sabadellenca Judith Forca. Del momentani 5 a 4 es passaria al 6 a 6, resultat amb el qual s’arribaria al descans llarg.

A la represa, les defenses guanyarien pes als atacs, on el parcial del tercer assalt acabaria 2 a 2, on Bea Ortiz i Maica Garcia s’erigien en golejadores de l’Astralpool. Tot obert i tot per decidir a la piscina Joan Serra de Mataró, plena de gom a gom, per viure vuit minuts apassionants entre els dos equips que han de jugar-se tots els títols nacionals de la temporada. De l’inicial 8 a 8 es passaria a un preocupant 9 a 10, on el CN Mataró ha gaudit de diverses ocasions per sentenciar el partit i el títol, però tot i perdonar, l’Astralpool no ha estat capaç de forçar l’empat (9-10).