El procés per treure’s el carnet de conduir s’eternitza

Treure’s el carnet de conduir s’ha convertit per a molts en una autèntica odissea. Més enllà dels habituals nervis en el moment d’ajustar el seient i cordar-se el cinturó sota l’atenta mirada de l’examinador, el procés és avui un camí que en la majoria de casos s’allarga més enllà dels sis mesos. “Per més que formem molts alumnes, si el dia de l’examen no hi ha prou examinadors, no serveix per res”, avisa l’Andrea, treballadora de l’Autoescola L’Asfalt de Sabadell.

La Direcció General de Trànsit (DGT) va començar a implementar abans de l’esclat de la pandèmia el sistema CAPA (Capacitat per a les Proves d’Aptitud), basat en una sèrie d’algorismes i probabilitats que tenen en compte la borsa d’alumnes de les autoescoles, la capacitat d’examen de les prefectures i una durada seqüencial i determinada del cicle per gestionar la demanda d’exàmens de conduir. Des de la irrupció d’aquest model, es posen en agenda tan sols dos o tres exàmens pràctics a la setmana i, en funció del percentatge d’aptes teòrics que tingui cada autoescola, s’assignen més o menys places per pujar a examen, com es coneix popularment. Així, Trànsit determina a cada autoescola el nombre de places, però la realitat és que hi ha més alumnes que podrien estar formats que no són citats perquè no tenen seient. Perquè no surtin perjudicats els alumnes, la formació ha passat a ser més lenta i s’espaien les pràctiques.

“Tenim alumnes esperant tres de mesos a casa entre teòric i pràctic”

Molts alumnes es pregunten per què les autoescoles no aporten més formadors. “Si contractem més professors, l’únic que generarem és una bola més gran, perquè tindrem més alumnes preparats, però el nombre d’examinadors continuarà sent igual de baix”. L’única solució, apunta, és tornar al sistema anterior, en què no hi havia límit de places en els exàmens. Un mecanisme que no obligués a seleccionar els alumnes que s’examinen i establir prioritats, deixant en espera conductors que, per coneixements i aptituds, ja podrien estar circulant. “Pugen els que tenen més garanties d’aprovar”, sentencia.

“Tenim els alumnes esperant un parell o tres de mesos a casa entre que aconsegueixen l’apte teòric i comencen les pràctiques”, adverteix. En els últims mesos, hi ha hagut casos que s’allarguen més enllà de l’any. És un problema d’àmbit estatal que ha esclatat des de la implementació del nou sistema. Moltes autoescoles, afirma, han denunciat la situació davant la manca de places. Trànsit, però, sosté que es veu obligat a ajustar-se al nombre de professionals que hi treballen. “Són les conseqüències de la pandèmia, de les baixes de treballadors…”, apunten des de l’autoescola sabadellenca.

La pandèmia, un dels factors de la demora

Amb la pandèmia, molts conductors van quedar en un carreró sense sortida. “Quan va arribar el confinament, hi havia alumnes que ja tenien data per examinar-se i van haver de començar pràcticament de nou”. El problema, assegura, ha anat creixent. “La mateixa DGT està fent gran la bola, perquè pràcticament cada dia hi ha exàmens teòrics, però de convocatòries per examinar-se en el pràctic n’hi ha entre dues i tres per setmana”. Anteriorment, de mitjana, els estudiants assolien el carnet en dos mesos. A més, cal considerar que no tothom aprova a la primera. “Hi ha gent que porta gairebé dos anys”, avisa.

L’eternització del procés és un risc afegit, ja que hi ha una caducitat. La Direcció General de Trànsit dona actualment dos anys de marge entre que s’aprova el teòric i s’aconsegueix aprovar l’examen pràctic. Si se superen els 24 mesos, s’ha de tornar a la casella de sortida. És com si tinguessin l’espasa de Dàmocles permanentment al damunt, en molts casos, sense poder accelerar els tempos. Un comptador que avança amb el risc de perdre tot el que havien assolit.