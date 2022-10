Claudi Martí: “No vull ser president per venjar-me de ningú”

Quan només queda una setmana per a les eleccions del pròxim 20 d’octubre a la presidència del Club Natació Sabadell, aquest dijous el candidat Claudi Martí ha celebrat una trobada amb els mitjans de comunicació per explicar els eixos del programa electoral així com valorar l’escenari actual, entre Martí i Antonio Ortiz.

Martí, que afronta la reelecció a la presidència, ha tret pit de la gestió d’aquests darrers anys assegurant que “el Club requereix un model com el nostre, amb la capacitat de veure cap a on hem d’anar. Encara que no sabem del cert com serà el futur, sí que sabem com ha estat el passat. Tenim experiència demostrable”, ha defensat. En la mateixa línia, ha reconegut que la pandèmia ha estroncat el projecte de transformació del centre Gran Via, i que ara, si el soci li fa confiança, vol reprendre per projectar un Club per als pròxims “vint o trenta anys”. Tot i detallar que l’entitat centenària no té capacitat d’endeutament per als diversos deutes que arrossega, la “transformació –Gran Via–” i el “creixement –Can Llong” estan en el full de ruta de Martí.

Preguntat sobre quines són les “decisions importants” que van motivar a Claudi Martí avançar les eleccions, el presidenciable ha avisat aquells que l’acusen que no vol donar la cara davant els números de l’entitat a l’Assemblea General, Martí ha assegurat que “tant si ho soc com si no, no tinc cap problema en assistir a l’Assemblea. Vaig decidir avançar les eleccions perquè hem de decidir com encarem l’entitat cap al futur i com pagarem les diverses factures, no a curt, sinó a mitjà i llarg termini”, mentre ha avisat que “d’aquí a tres mesos el pàdel funcionarà a ple rendiment. M’hauria pogut esperar, però em dec als socis i estem en un moment on cal prendre decisions”.

Mobilitzar al soci

Sobre el cara a cara entre Martí i Ortiz, el presidenciable ha reconegut sentir-se sorprès per l’aliança Ortiz-Viñeta perquè són “oli i aigua i durant molt temps van estar enfrontats per veure el Club de diverses maneres”. Així mateix, tot i no voler entrar en polèmiques davant unes eleccions on el soci podria anar a votar continuisme o fer fora a l’expresident, el presidenciable ha defensat que “no vull ser president per venjar-me de ningú“, deixant la porta oberta a les interpretacions. D’altra banda, espera que el pròxim 20 d’octubre el soci que vulgui un club que miri cap al futur “ens vingui a donar el seu suport, perquè el nostre projecte crec que és l’idoni per la situació actual i no un model del segle passat”.