El temps d’aquests pròxims dies no suposarà un impediment per gaudir d’un cap de setmana que arriba marcat pel sol i una lleugera pujada de els temperatures a Sabadell. Així, els termòmetres poden enfilar-se per damunt dels 25 graus al migdia.

Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), hi haurà alguns núvols baixos i alts durant les dues jornades, especialment el diumenge. Tot i això, la temperatura estarà molt per sobre del que és habitual per l’època de l’any i farà calor a migdia a molts punts.

I aquí teniu la previsió a mitjà termini: cap de setmana gairebé esplèndid (hi haurà alguns núvols baixos i alts). A més, la temperatura estarà molt per sobre de l’habitual per l’època i farà calor a migdia a molts punts. pic.twitter.com/wybMGbQ3VY — Meteocat (@meteocat) October 13, 2022