Èxit de participació en el torneig de tardor de Vila Pickleball

El club indoor sabadellenc Vila Pickleball va celebrar, aquest passat cap de setmana, el torneig de tardor, un dels quatre campionats que se celebren a les instal·lacions sabadellenques, coincidint amb el primer aniversari de l’entitat.

Prop d’un centenar de participants, de diverses nacionalitats –els Estats Units, Alemanya, Gran Bretanya– no es van voler perdre l’oportunitat de poder participar en aquesta primera edició. En categoria individual, l’or va ser per al madrileny Carlos B., de l’equip Elipai–pai, la plata per al català Arturo A., i el bronze per al nord-americà Nick T, els dos darrers, jugadors del Vila Pickleball.

En categoria dobles mixts, el club sabadellenc va ser el gran protagonista, en aconseguir un triplet de medalles, format per les parelles Eva-Siscu, Maite-Petén i Maria-Arturo. En categoria dobles masculins, la parella guanyadora va ser el tàndem format per Carlos B. i Juan Carlos, seguits de Petén i Arturo, i de Juanjo G i David M, amb el bronze. Abans de cloure el campionat es va celebrar la fase final en la categoria dobles femenins, on les catalanes Eva i Marta es van penjar l’or. El podi el completarien el tàndem format per Patrícia i Mònica, i el bronze per a Maite i Maria.