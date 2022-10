L’OAR Gràcia masculí cau a Sant Cugat i el femení empata a Mataró

Bagatge escàs del doble desplaçament dels sèniors de l’OAR Gràcia aquesta jornada. Encara ben viu en el record el decisiu partit de la temporada passada a Primera Nacional masculina en què Sant Cugat i OAR Gràcia es van jugar l’accés a la fase d’ascens a Plata, amb victòria final per als graciencs (24-26), s’han tornat a veure les cares en el mateix escenari, però ara sense la transcendència que va tenir l’anterior. Tanmateix, com que tots dos han manifestat les seves aspiracions a ser candidats a fer fases, l’enfrontament tenia la seva importància per ser rivals directes.

En aquesta ocasió el Sant Cugat s’ha endut els punts (33-29) i es manté invicte en segona posició (4 victòries i un empat) darrere del líder Sant Joan Despí, que fins ara ho ha guanyat tot. El Gràcia suma la tercera derrota i se situa en la zona mitjana, allunyat 6 punts del cap de la classificació en aquest començament de lliga tan dur que li ha marcat el calendari.

El partit ha ofert interès, però en part ha estat deslluït per les nombroses aturades per eixugar el terreny de joc. La primera diferència ha estat per al Gràcia (2-4), però ha tingut 4 possessions gairebé consecutives sense fruit i el Sant Cugat l’ha atrapat (5-5) per donar pas a una fase d’igualtat (11-11) que s’ha acabat pels majors encerts del conjunt local camí del descans. Les aturades del porter Pol Varela han contribuït a l’avantatge obtingut pel Sant Cugat a la fi dels primers 30 minuts (15-13).

El partit se li ha complicat a l’equip de Cesc Borrell a la represa (18-14) i s’ha vist obligat a posar-se les piles per tractar de capgirar el marcador desfavorable. L’esforç només li ha permès acostar-se a un gol (22-21) i arribar amb opcions als instants finals (26-25 quan faltaven 5 minuts), però poc després dues fatídiques pèrdues consecutives han transformat un possible desenllaç a cara o creu en una tranquil·la i merescuda victòria dels santcugatencs.

Opció per guanyar

Després de la primera derrota, el femení gracienc podia trobar-se una segona pedra a la sabata en el seu desplaçament a Mataró on havia d’afrontar un altre partit exigent. Tots dos amb 6 punts inicialment, n’han sumat un altre per l’empat en el resultat final (22-22), que cal donar per bo encara que segurament no satisfà el desig de cadascú.

No cal dir que la igualtat ha estat constant tot i que la primera part s’ha obert amb una fase de lleuger domini mataroní (9-6), i s’ha tancat amb la reacció de les gracienques, pas a pas, que han aconseguit capgirar el marcador amb els dos gols de Berta Prat (15-16).

Si s’havien vist 30 minuts de joc animat, els trenta que s’han jugat a continuació han estat d’una inusual ineficàcia golejadora, fins al punt que s’acostava el final i només s’havia produït el parcial 5-4. El 20-20 aportava almenys l’interès per veure com acabaria l’enfrontament. El Gràcia ha tingut la victòria a l’abast pels encerts de Paula Pérez i Clàudia Marrugat (20-22), però el Mataró també ha dit la seva en un parell de llançaments de 7 metres i ha establert el 22-22 definitiu. Encara ha tingut possessió el Gràcia per desfer l’empat. Clàudia Marrugat s’ha fabricat una molt bona oportunitat de gol, però la pilota no ha entrat.