FOTOS | Així serà l’enjardinament de la part lateral de Fira de Sabadell

Vistiplau inicial de la Junta de Govern Local al projecte d’obres que ha de fer una rentada de cara als entorns de la Fira de Sabadell. Canviar el gris pel verd i naturalitzar l’espai és la principal base de l’actuació, que podria estar enllestida aquest 2024, tal com apunten fonts municipals.

La intervenció, pressupostada en prop de 400 mil euros, inclou la plantació de nou arbrat i la instal·lació de nou mobiliari per a garantir més espais d’ombra i mitigar l’efecte illa de calor en un punt que es converteix en quasi intransitable durant els dies de més calor de l’any. Aquesta, era una demanda que havien apuntat alguns veïns. Amb aquesta reforma “la qualitat de vida dels veïns i de la gent que passegi pel voltant de Fira Sabadell i dels residents al barri de Covadonga, millora substancialment”, apunta el regidor Lluís Matas.

Segons sosté el consistori, a més, el projecte també persegueix millorar les condicions per a l’activitat econòmica a Fira Sabadell i fer-la compatible amb l’activitat de la ciutadania.

Més canvis a la Gran Via

La de la Fira no és l’única actuació que vol donar una nova vida més eficient i sostenible a la Gran Via i als seus entorns. La Junta de Govern Local d’aquest dilluns ha adjudicat dos projectes més que han d’afectar la fisonomia d’aquesta artèria del municipi.

Un dels projectes pretén reurbanitzar la placeta situada entre els carrers de Calassanç Duran i Alguersuari i Pasqual per a convertir-la en un nou espai de lleure. Els treballs afectaran una superfície de 1.500 m2 i inclouen l’enjardinament de la zona i la instal·lació de mobiliari urbà. L’actuació, a banda vetllar per la qualitat de l’espai lliure, ha de servir per pacificar el trànsit a la zona. El projecte s’inclou en el programa de transformació de l’àmbit Gran Via – Ripoll i és finançat pel Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea.

També hi haurà obres de reforma a les cruïlles de Gran Via, entre els carrers de Sant Pau i Buxeda i de Sol i Sardà. Amb aquestes intervencions volen suprimir-se els passos soterrats de les cruïlles de la Gran Via i aquests carrers. El projecte té com a objectiu millorar l’accés entre ambdós costats de la Gran Via, suprimir els passos soterrats, pacificar el trànsit, reduir la velocitat dels vehicles i millorar la continuïtat dels vianants al llarg de la Gran Via.