Aliança entre la Cap d’Any Race i Atendis

WeRun, l’entitat organitzadora de la Cap d’Any Race, i la Fundació Privada Atendis han segellat un acord de col·laboració per tal d’unir forces de cara a l’edició d’aquest any de la prova atlètica més festiva de Sabadell. Un pas més per reforçar el vessant solidari que ha caracteritzat la cursa popular des del seu primer dia, i que l’ha portat, any rere any, a fer importants aportacions econòmiques a diferents entitats i projectes vinculats a la ciutat. L’acord entre ambdues entitats el van segellar Josep Maria Suàrez, president d’Atendis; Montse Estrada, gerent d’Atendis i Aleix Ribell, president de WeRun.

Ara, però, la faceta solidària de la segona cursa catalana més important de les que se celebren el darrer dia de l’any va més enllà. I és que la intenció de cara al futur és poder unir en cada edició el nom de la prova a una de les entitats del tercer sector que treballen activament a Sabadell. Així doncs, l’acord garanteix que la Cap d’Any Race destinarà a Atendis un euro de cadascuna de les inscripcions que s’hi realitzin. I, de la mateixa manera, també s’oferirà la possibilitat que cada participant faci una donació directa a l’entitat en el moment d’inscriure-s’hi. Així mateix, l’acord també obre la porta a què siguin els usuaris d’Atendis els que puguin col·laborar activament, juntament amb l’ampli equip de la cursa, en les tasques de voluntariat que requereix una prova com la Cap d’Any Race.

Alhora es vol promoure la implicació de tothom i garanteix el donatiu de 10 euros per cada voluntari major de divuit anys i amb carnet de conduir que col·labori el dia 31 de desembre a la tarda.

Inscripcions, aquest divendres

A banda de l’cord signat avui mateix, la Cap d’Any Race segueix escalfant motors, afegint al recorregut de 5K el de 10K per ser encara més ràpid i a partir d’aquest divendres 21 d’octubre s’obre el termini d’inscripcions.