El Cerdanyola trenca la imbatibilitat del Club

La visita del Cerdanyola era un bon banc de proves per veure el Club Natació Sabadell plantar cara davant un dels equips cridats a lluitar, com a mínim, per disputar el play-off d’ascens a la Segona Divisió. I l’equip d’Adri Sánchez va estar a prop d’aconseguir la victòria, però deu minuts nefastos van tirar per la borda tot el treball fet per als nedadors.

Pablo Robert i Pep Font van situar el 2 a 0 abans del descans, mentre els cerdanyolencs, que tenien la sensible baixa de Carlos Corvo, topaven una vegada i una altra amb el mur nedador. La primera meitat clarament seria sabadellenca, i inclús l’inici de la segona meitat, amb la diana d’Alejandro Bertran, amb el 3 a 0, res podia fer pensar amb un altre desenllaç que no fos la victòria nedadora, quan s’apropava l’equador de la segona meitat (min.27). Però els de Santi Lara, aprofitant la tàctica del porter-jugador, capgirarien el marcador amb un obrir i tancar d’ulls (3-4/min.36), aprofitant alguna badada defensiva. L’intent de rèplica nedadora es quedaria en un intent i el CN Sabadell encaixava la primera derrota de la temporada.

Aquest dissabte, els d’Adri Sánchez visitaran la bombonera, la sempre complicada i calenta pista del Ripollet, en un duel clau per no perdre pistonada amb la part alta del grup 3 de la Segona Divisió B.

La remuntada, un miratge

Qui tampoc va poder cloure el seu compromís amb un resultat positiu va ser l’Escola Pia, en caure per 6 a 3 davant l’Industrias B a domicili. L’equip de Pedro Donoso, que va encadenar la segona derrota consecutiva, va acabar claudicant per als seus propis errors. Tot i el 3 a 0 colomenc, els de Can Colapi van aconseguir retallar distàncies amb la tàctica del porter-jugador, quan quedaven poc menys de set minuts per a la conclusió. Però dues accions consecutives van acabar per esvair qualsevol opció de remuntada (5-1). En els darrers compassos, l’Escola Pia acabaria maquillant el marcador. Aquest dissabte, duel directe davant el Canet de Mar, ambdós conjunts amb quatre punts, per sortir de la zona baixa i escalar posicions a la taula.