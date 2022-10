El festival internacional elPetit tornarà a convertir Sabadell en un epicentre de l’art per a la primera infància (dels 0 als 5 anys). La 18a edició del cicle ha programat 14 espectacles i 10 tallers, que passaran per 11 municipis del territori entre el 12 i el 27 de novembre. En total, sumaran una vuitantena de funcions, entre les familiars i les escolars, i aplegaran companyies nacionals i europees. Sabadell, d’on no s’ha mogut el festival des que va néixer, un any més en serà la seu principal i aplegarà el gruix de propostes.

Una de les grans apostes d’elPetit són els nous formats: immersius i amb nous llenguatges, amb aforaments reduïts. Ho ha recalcat la codirectora del festival, Eulàlia Ribera, en la presentació de la programació a laSala, aquest dimarts. La intenció, ha afegit, és “alimentar la curiositat, l’esperit crític, la creativitat, la comunicació i el joc”, a través de la varietat de gèneres: el moviment, la dansa, el teatre, la música, el circ…

Les companyies, segons, Ribera, han estat escollides pel “rigor, l’experiència, el coneixement i per aportar un plus de qualitat”. N’hi haurà de Catalunya, Dinamarca, Holanda, França, Bèlgica, Finlàndia, Astúries i Madrid. “Si no és en el marc d’elPetit, rarament tenim l’ocasió de poder comptar amb companyies de fora”, ha assegurat. Els espectacles programats es consideren “els millors contemporanis nacionals i internacionals” per a infants d’entre 0 i 5 anys.

“El festival elPetit ens posiciona com a país”, ha assegurat el director general de Promoció Cultural i Biblioteques de la Generalitat, Josep Ferran Vives, en la presentació. El regidor de Cultura de l’Ajuntament, Carles de la Rosa, ha afegit que “aquests 18 anys ens fan singulars com a ciutat”.

A Sabadell, el gruix d’espectacles passarà per laSala, però també n’hi haurà al Teatre Principal, a l’Espai Cultura i als Jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, a l’Estruch, a les biblioteques de Ponent i Vapor Badia i a l’Espai de Criança i Salut (carrer Torras i Bages, 1), on hi haurà un taller per a embarassades. Durant el festival, a més, hi haurà tres propostes virtuals obertes a tothom.

ElPetit, als centres penitenciaris

Per primera vegada, elPetit col·laborarà amb el centre penitenciari de dones de Barcelona-Wad Ras i amb Brians 2, que seran seus del festival. La intenció és que els interns tinguin una experiència positiva de joc i comunicació amb els fills, per paliar els efectes nocius de la presó. Ho ha explicat Anna Sanjuan, tècnica de la Unitat de Programes d’Intervenció Generalista a la Generalitat. “El llaç amb les famílies genera ganes d’enfortir-se, d’aprendre, de tornar a la comunitat i de cuidar”.

Programa ‘mestres que es mouen’

Al marge dels espectacles, elPetit s’ha convertit en un festival transversal, que s’endinsa a centres educatius. A banda de les funcions escolars, també posa en marxa el programa Mestres que es mouen. Es tracta d’una iniciativa de formació dirigida a educadors per treballar l’art a les escoles bressol i a educació infantil.

VII Encontre Professional

Una de les cites d’elPetit serà el VII Encontre Professional, dos dies de jornades de visionats d’espectacles, conferències, debats i tallers, on confluiran un centenar de professionals del sector de la cultura i l’educació i artistes. Serà a l’Espai Cultura, el dissabte 19 de novembre a partir de les 10 h. El dijous anterior, a les 18 h al Cinema Edison de Granollers, també hi haurà activitats. “Fa 7 anys que busquem parar-nos i gaudir del procés de reflexionar. Cap a on anem? Quins reptes tenim?”, ha expressat la codirectora.

Espectacles elPetit

La programació d’espectacles nacionals compta amb propostes com ‘Soul & Funk’ de Pels Més Menuts, un concert per a nadons que farà un repàs per la història i el bategar de la música negra, o ‘Univers’, una coproducció d’Engruna Teatre i elPetit, que proposa una experiència sensorial plena de poesia visual, música en directe i moviment. ‘Sotabosc’ és l’última producció d’Inspira Teatre, que s’estrena en el marc del Festival, una proposta de teatre, música i moviment per connectar amb el món natural, mentre que ‘Bajau de Ponten Pie’ representa una fantasia visual amb l’aigua com a element central de l’espectacle, entre d’altres. Pel que a la programació d’espectacles internacionals, són vuit les companyies de fora de Catalunya que porten propostes artístiques al Festival, entre elles ‘Hvar er det?’ (Què és això?) d’Aaben Dans (Dinamarca), ‘KLeuR+’ (CoLoR+) de Dadodans (Holanda), o ‘Up!’, de Lagunarte (França). En el terreny digital, són tres els espectacles que es podran veure aquest any a la plataforma de elPetit als Núvols: ‘Söns. Concert per a nadons de Pels més menuts’, ‘BebeLume’, i ‘Sensacional d’Imaginart’. La resta de la programació del festival elPetit està disponible al seu portal.