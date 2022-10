David Astals: “La xerrada amb el míster em va fer recuperar la confiança”

No és gaire habitual que un entrenador individualitzi d’una manera tan contundent com va fer, dissabte passat, Gabri Garcia sobre David Astals. Per una banda, va elogiar la seva actitud i implicació i per una altra, va llançar un clar missatge al vestidor.

Astals, tot i haver nascut a terres extremenyes (Bienvenida), es considera sabadellenc. Al cap de dos mesos ja estava a Sabadell per una qüestió familiar. Viuen a Poble Nou. El seu pare i avi són grans aficionats a la bicicleta, però ell va preferir la pilota. I va tenir un mestre de luxe a l’Escola de Futbol de Sabadell on va començar: Lino Gutiérrez era el seu entrenador en categoria aleví. Com a infantil ja va ingressar al Futbol base del Centre d’Esports. No ha estat un camí fàcil fins a arribar al primer equip i fins i tot va estar a punt de marxar perquè el veien “un jugador massa baixet”.

Llavors ja va demostrar ser un gran lluitador i després d’una gran temporada en el juvenil arlequinat, l’agost del 2020, va debutar al primer equip a Vallecas, a Segona Divisió A, de la mà d’Antonio Hidalgo. S’havia complert el seu somni, però el Chino, com el coneixen popularment, ha tornat a passar per moments delicats.

Qüestió de confiança

Les paraules de Gabri Garcia al Johan Cruyff no són gratuïtes. És el premi a la seva constància i tenacitat. “L’any passat, entre les lesions i el poc protagonisme a l’equip, vaig acabar molt desanimat. El Jaume Milà em va assegurar que confiaven en mi i la clau va ser una xerrada, a principi de temporada, amb el míster. Em va explicar el que volia de mi i aquesta confiança va ser molt important per donar-ho tot i continuar lluitant”, explica el David.

No es pot dir que sigui un fix. De fet, només ha estat titular en dos partits. Al Johan Cruyff va oferir una actuació brillant. “Em va recordar la meva època del juvenil, quan tenia confiança per desbordar i jugar fàcil. Em vaig sentir molt bé al camp i estic molt content”.

“S’ha guanyat l’oportunitat en el dia a dia, en cada entrenament i és un exemple pel vestidor”, va arribar a dir Gabri d’ell. També l’afició el va acomiadar amb una gran ovació quan va ser substituït. “Estic molt agraït al míster i és un orgull tenir l’afecte de l’afició del club que defenso des de petit. Ara em toca a mi respondre al camp”.

En un àmbit més col·lectiu, David Astals considera que l’equip va fer un pas endavant al Johan Cruyff, però té molt clar que “hem de continuar amb la mateixa línia i dissabte, contra l’Intercity, hem de sortir amb la màxima intensitat perquè si no l’1-4 no haurà servit de res”.

Sobre les rotacions i la joventut de la plantilla, considera que “el míster té un gran problema: tots estem a un bon nivell i volem jugar. La clau serà mantenir aquesta competència i el que surti ho doni tot al camp”. De moment, Gabri haurà de decidir quin central acompanya César Morgado contra l’Intercity: tornarà Guillem Molina o es mantindrà Pelayo?