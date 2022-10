El futur de l’òpera es forma a Sabadell

L’Escola d’Òpera de Sabadell forma exhaustivament vuit joves cantants, que representaran Don Giovanni, de Mozart, el 20 i 22 d’octubre a la Faràndula. Escollits entre desenes de candidats, són els guanyadors del reputat XXVI Concurs Mirna Lacambra.

Des de finals d’agost i fins al dia de l’estrena, resideixen i reben classes al matí i a la tarda a l’Estruch per part de prestigiosos professionals operístics. Entrenen diàriament des de l’expressió corporal fins a l’estil i la dicció, a banda d’interpretació escènica i musical.

Tenen menys de 30 anys i són vinguts d’arreu, conscients que és l’oportunitat de les seves vides per complir el somni de convertir-se en grans cantants d’òpera. De fet, molts dels millors professionals de l’Estat, que actualment fan carrera per tot Europa, van fer els primers passos a l’Escola d’Òpera de Sabadell. A les portes de l’estrena, hem conegut personalment els joves talents.

Pau Camero, Don Giovanni

Serà la gran estrella de l’obra. L’egarenc Pau Camero, de 23 anys, interpretarà el seductor Don Giovanni. Ha participat en les microòperes del Gran Teatre del Liceu i pròximament té una producció a Palma, però aquesta serà la seva gran posada en escena: “És la primera vegada que faig un rol molt important”, expressa. “Don Giovanni és un personatge que requereix molta preparació, es necessiten anys per sentir-lo. Però després de tanta preparació, hi entraré”.

Actualment es troba cursant els estudis superior de cant al Conservatori del Liceu. El seu gran somni és “gaudir cantant i expressant”.

Dailis Roche, Zerlina

Va venir de Cuba “per trobar condicions més bones i oportunitats, tant personals com professionals”. Dailis Roche de 22 anys, les ha trobat a l’Escola d’Òpera de Sabadell.

És graduada a nivell mig en òpera al seu país i fa un any que és a Espanya, amb una beca. Va guanyar les audicions per fer de soprano en el paper de Zerlina, “una camperola audaç, alegre i una mica innocent”, defineix. És la dona més desitjada pel seductor Don Giovanni, que farà tot el possible per aconseguir-la. “Les classes aquí a Sabadell m’aporten molt. Ara fa dos mesos que vam començar i han sigut molt intensos”.

Cristòfol Romaguera, Masetto

De Mallorca, el jove de 23 anys tenia molt present l’Escola d’Òpera: “És una cosa que es parla molt entre cantants. Amics de Mallorca que ho han viscut m’ho van recomanar molt”, comenta. “És una oportunitat per fer una obra en l’àmbit professional, amb un rol escenificat i orquestra. Normalment això és difícil sent jove”. A més, ressalta com a positiu que amb els companys hagin fet “un molt bon grup de convivència” i el fet que la residència tingui tantes classes integrades. Té formació en cant i piano i ara ha après especialment de la feina amb el director musical i amb els dos directors d’escena.

Emilia Pérez, Donna Anna

És la segona vegada consecutiva que la gallega Emilia Pérez, de 22 anys, forma part de l’Escola d’Òpera: l’any passat va interpretar Berta, a El Barber de Sevilla. Prové del municipi O Carballiño, d’Ourense i és conscient de la sort que viu com a resident a l’Estruch: “Et professionalitzes i aprens a ser part d’un grup, a treballar en equip”, celebra. “Treballem intensament, des de bon matí fins a l’hora que faci falta, però no estem cansats. Estem motivats”.

Té clar quin repte persegueix: “El meu focus és dedicar-me a l’òpera, vull viure d’això. Tant de bo ho pugui aconseguir”.

Gonzalo Ruiz, el Comanador

Gonzalo Ruiz té 26 anys i fins ara estava vivint a Barcelona, tot i que és de Cadis. Don Giovanni serà la seva tercera òpera. Ja ha participat a Così fan tutti a Viena, gràcies a una escola d’òpera de 3 setmanes amb joves de tota Europa; i a El Barber de Sevilla, precisament a Sevilla. “Però aquesta serà la producció més professional on hauré participat”, matisa el jove, que fa temps que té clar que vol dedicar-se al cant i a l’òpera.

“L’escola és una experiència formativa que ajuda a fer els primers passos. El que hi aprens ja et servirà per a la resta de la teva carrera”, ressalta.

Sebastià Serra, Leporello

És mallorquí, té 27 anys i ha participat en un parell d’òperes de Verdi. Farà el paper més divertit de l’obra, el criat maltractat de Don Giovanni. “És el primer personatge que faig de buffo. La comèdia és difícil, el personatge és un gran repte, però m’encanta. Estic molt content de fer-lo”, apunta.

Ha descobert un nou món a Sabadell: “L’Estruch és ple d’artistes, s’hi incentiva la cultura, hi ha molt companyerisme…”. També ha comprovat l’arrelament de l’òpera a la ciutat: “Es noten molt els 40 anys de feina de Mirna Lacambra. És fantàstic ser a Sabadell i poder-ho comprovar”.

Alexeider Pérez, Don Ottavio

L’Àlex té 30 anys, és de Badalona, ha fet teatre, és instrumentista i ara vol fer camí en el món de l’òpera com a tenor. A l’obra, serà Don Ottavio. “A banda d’aprendre vocalment, de construir un bon currículum i d’ajudar-me a arribar a ser cantant-actor, l’experiència m’està aportant molt extramusicalment”, reflexiona. “A nivell relacional i de gestió social”, afegeix.

En resum, aquests dos mesos vivint i estudiant a l’Estruch, per a ell, “són un aprenentatge increïble i un creixement personal i incipientment professional”, apunta el badaloní, que va néixer a Cuba.

Violeta Alarcon, Donna Elvira

Violeta Alarcon és una soprano de 28 anys de Barcelona, “del barri de Sants de tota la vida”. Fa 4 anys va fer un curs a França que li va permetre participar a Tannhäuser, de Wagner. Amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya va interpretar la Mimí a la Bohème, “tot i que era una versió semi-escenificada”.

Ara, creu que està fent “un salt enorme en la seva formació”, especialment per “trepitjar escenari, conèixer l’espai i moure-s’hi”.

“Feia 4 anys que veia les funcions de l’Escola d’Òpera i pensava: ‘Jo vull ser aquí!’. Estic encantadíssima de formar-ne part”, se sincera.