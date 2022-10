Gran pol d’atracció

L’Aeroport de Sabadell està passant per un bon moment. L’aviació corporativa està fent camí de fer rècord enguany: només el setembre hi va haver més de 500 passatgers a l’aeròdrom sabadellenc, i s’està a prop de superar la millor xifra, registrada l’any passat (amb 5.200 passatgers).

Aena va aprovar una nova normativa que impedeix que els monomotors turbohèlixs, propis d’alguns jets privats capaços de transportar fins a nou persones, operin a l’Aeroport de Barcelona-El Prat. Això ha mobilitzat un nombre important de passatgers cap a l’Aeroport de Sabadell i el consolida com un dels grans referents en aviació corporativa.

Sabadell ha sabut aprofitar el que altres aeroports, com el del Prat, ja no poden oferir i, a banda, ha sabut aprofitar el trànsit privat generat per grans esdeveniments esportius i d’oci. A més, com ja hem explicat altres vegades, l’oferta formativa i de recerca vinculada a l’aeròdrom no para de créixer. Esperem, sincerament, que continuï així i que el Hub Aeronàutic de Sabadell, que es va anunciar fa poc més d’un any, faci que l’aeroport i el seu entorn treballin a màxim rendiment.