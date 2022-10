El programa Joc de cartes és un dels espais de més èxit a la graella de TV3, atenent a les audiències. Aquest dimecres, els amants de la cuina i la gastronomia tornen a tenir una cita davant de la televisió. Arrenca una nova temporada del concurs i ho fa d’una manera molt especial: amb una ruta gastronòmica al Vallès Occidental.

Aquest dimecres, quatre cuiners competiran per convertir-se en el millor xef jove de la comarca, mostrant el talent entre els fogons de les noves generacions. El popular presentador Marc Ribas tastarà els millors plats dels restaurants Polinyà, Terrassa i Palau-solità i Plegamans.

Can Mauri, El Cargol Daurat, Kisamba i Can Sidro seran els punts de batalla per distingir-se com el millor xef jove al Vallès Occidental. De ben segur que no hi faltaran les clàssiques polèmiques i picabaralles entre concursants per distingir-se de les propostes culinàries dels altres cuiners que participen en l’estrena de la sisena temporada.

La primera missió de la nova temporada de #JocDeCartesTV3 serà trobar el Millor Xef Jove del Vallès Occidental, encara que pel camí trobarem moltes altres coses 😅 Us esperem aquesta nit a les 22.05 a @tv3cat! pic.twitter.com/JPzRcJbhjN — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) October 19, 2022

No és la primera vegada que el Joc de cartes desembarca al Vallès Occidental. Ho va fer l’any 2020, en un capítol que va servir per mostrar la rivalitat a la cuina entre Sabadell i Terrassa. Pel cantó de Sabadell, van participar en Carles Jiménez del Choco Choquito i Katy López del Gastrobarbes, mentre que pel cantó terrassenc, En Jaume Oller del local El Porró Petit i Alfonso Ferrero, del Fora de Carta. Aleshores, Sabadell va perdre la batalla entre fogons i davantals amb Terrassa.

Abans, el 2017, el restaurant de Sabadell Al Tanto que va de Canto va guanyar el concurs, en un episodi en què es buscava el millor restaurant de fusió de la comarca. Amb un total de 148 punts, es va endur el reconeixement tant dels altres tres concursants, tots tres de Terrassa, com del també terrassenc Marc Ribas, presentador del programa.