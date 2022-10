Les tres propostes del CE Sant Nicolau per batejar el seu pavelló

El CE Sant Nicolau és a punt de batejar el seu pavelló. Després d’un procés participatiu per a recollir propostes, el club de bàsquet ha arribat a la fase final per votar un nom per al renovat equipament. Hi ha tres opcions a sobre la taula i hi ha temps per votar fins al 22 d’octubre. Els tres noms finalistes són Màgic Lau, Pavelló Lau i Lau Garden.

El juliol d’aquest any el CE Sant Nicolau va renovar completament el pavelló.