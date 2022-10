El Govern municipal ha fet els números per última vegada aquest mandat. Ha presentat els pressupostos de l’any 2023, amb una dotació de 266 milions d’euros (+5,3%). Els comptes creixen, però ho fan de manera discreta i continuista. Qui més qui menys ha notat les conseqüències de la inflació i de la guerra d’Ucraïna, i l’Ajuntament no n’ha quedat al marge: “Malgrat la situació que estem vivint, hem presentat un pressupost realista i equilibrat”, assegura la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González.

A continuació, el D.S. detalla les cinc claus principals del projecte de pressupostos:

1. El Portal Sud i la Gran Via, les apostes urbanístiques

Aquests pressupostos són els darrers del mandat i consoliden la línia que tenia el Govern sobre l’espai públic i l’urbanisme (41,7 milions d’euros). Entre les grans obres, tornen a aparèixer projectes que estan en curs o en licitació: la remodelació de la Gran Via, que inclou una desena d’actuacions (936.000 euros), i el Portal Sud, el nou accés viari entre la C-58 i Sabadell (3,4 milions d’euros).

La remodelació de la Gran Via és una inversió plurianual, ja prevista des del 2020. Per això, els tràmits estan més avançats i els primers treballs haurien de començar aquest desembre. En canvi, pel que fa al Portal Sud, hi ha una gran incertesa: l’encariment del preu de materials ha fet que cap constructor, de moment, hagi volgut executar l’obra.

Les novetats més destacables tenen a veure amb el manteniment: pavimentació de carrers (550.000 euros), millores i asfaltatge del solar de l’Eix Macià (200.000 euros) i la renovació de l’enllumenat a l’avinguda de Barberà (208.383 euros).

La implementació de la zona de baixes emissions de Sabadell està pendent: no hi ha una àrea definida ni horaris ni restriccions. Així i tot, compta amb 357.900 euros per a senyalització, gestió d’informació i control per poder complir amb l’objectiu d’aplicar-la el 2024.Aquest any ja es van incorporar les primeres partides.

2. Equipaments: Pavelló i l’Escola de Restauració

Pel que fa als equipaments, s’amplia la dotació d’obres que ja s’estan construint i que són collita pròpia del govern socialista. Es tracta del Pavelló dels Merinals (4 milions d’euros) i de l’Escola de Restauració que s’instal·larà a la fàbrica Sallarès i Deu, que està en procés de remodelació (1,4 milions d’euros). S’inclouen també alguns projectes que s’estan allargant en el temps, com la quarta i última fase de les obres del parc de les Aigües (650.000 euros).

3. Més inversió social

El context advers per la crisi ha empès el Govern municipal a incrementar la despesa social (24,7 milions d’euros, +11% respecte al 2022) i les polítiques de promoció econòmica (16,3 milions d’euros, +6,2%). Sense concretar accions, el Govern assegura que anirà cap a les “necessitats més immediates”, és a dir, per ajudar les persones més vulnerables. En matèria d’empresa, es licitaran 40.000 metres quadrats de nova superfície industrial, una part important a Sant Pau de Riu-sec, per atraure noves empreses i es faran millores a polígons industrials (150.000 euros).

4. Seguretat i neteja

El Govern es proposa millorar el pressupost de dues àrees que concentren les queixes dels veïns: la seguretat i la neteja. Comptaran amb 19,1 i 34,2 milions d’euros, respectivament. Només la neteja viària, recollida i tractament de residus serà el 14% de la despesa anual.

A banda, es faran inversions en videovigilància i comunicació a la Policia Municipal (327.000 euros) i es reserven 125.552 euros per culminar els treballs de la nova central de comandament de Can Marcet, des d’on es podrà visualitzar les imatges de les càmeres repartides per l’espai públic en temps real.

5. Acord sense tancar

Si res no es torça, els pressupostos tornaran a tirar endavant amb el suport del Govern (PSC i Marta Morell) i de Junts per Sabadell. De fet, entre les inversions previstes hi ha projectes propis dels juntaires, com la reforma de la plaça de Mossèn Geis (156.771 euros) o la mateixa Gran Via i el programa de Promoció de Ciutat i Turisme, que inclourà la segona edició de la fira Sakura.

Així i tot, l’acord no està tancat perquè falta negociar alguns aspectes. Segons explica Lluís Matas, es negocien mesures contra les plagues –com les paneroles del Centre–, la creació d’espais per a la publicitat “per no embrutar les façanes dels edificis”, emprendre mesures per treure l’amiant i fer passos per canviar una taxa de recollida de residus “injusta”.