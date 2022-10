El Sabadell, a confirmar la bona línia davant l’atípic Intercity CF

El Sabadell vol donar continuïtat a la gran victòria del Johan Cruyff aquest dissabte (19 hores) superant a un altre dels equips cridats a lluitar a la zona alta com l’Intercity CF. Gabri Garcia no podrà comptar amb Marc Vargas -només pateix una sobrecàrrega muscular- i Joanet López, però recupera a Guillem Molina.

“Ni ara podem caure en l’eufòria per guanyar al Johan Cruyff ni hem de cremar-ho tot quan es perden dos partits seguits”. El tècnic arlequinat vol transmetre un punt d’equilibri i estabilitat en aquest procés de creixement del seu equip. “Tenim una idea molt clara i a vegades surt bé i altres malament. Hem de continuar confiant en el que fem i les victòries reforçaran aquesta idea. També fem molta autocrítica, començant per mi, i per això hem canviat cosetes per millorar”, explica el de Sallent.

Afegeix que ell se sent “totalment convençut” de la progressió de l’equip: “sabia on em ficava i vaig tenir clar des del principi la situació: equip nou, staff nou, jugadors joves i de proximitat i pressupost baix. Ara cal que tothom també ho tingui clar i segur que el camí serà menys complicat”.

Fetes aquestes reflexions, Gabri vol centrar-se en el duel d’aquest dissabte davant l’Intercity, “un altre equip de la zona alta. Sabem que haurem de treballar moltíssim com en cada partit. Al Johan Cruyff vam sortir amb màxima intensitat i també vam tenir un grau d’efectivitat elevat. En una categoria tan igualada, qualsevol decisió pot decantar el resultat”. Del conjunt alacantí diu que “és un equip molt alegre i de mig camp endavant té jugadors diferencials, amb una banda dreta molt potent”.

Mateix bloc… amb algun canvi

“Quan vens d’un bon partit i una victòria és lògic no tocar gaires coses. La meva idea és mantenir el bloc que va donar un bon rendiment al Johan Cruyff amb l’opció de fer algun canvi”, diu Gabri. Les úniques baixes confirmades són Marc Vargas i Joanet i recupera Guillem Molina, qui no té assegurada la titularitat després del notable partit de Pelayo Suárez al feu blaugrana.

També ho té difícil Sergi Garcia per tornar a l’onze. Gabri insisteix que es tracta “d’una decisió tècnica. Està entrenant bé, però hem decidit que hi ha altres jugadors millor. Tampoc va jugar Juan Delgado al Johan Cruyff i quan va sortir ho va fer molt bé, com tots els jugadors que van entrar a la segona part substituint a companys. És molt important l’honestedat de tot el grup”.

Protesta de les Penyes

El partit estarà marcat, d’altra banda, per la protesta que organitzen les Penyes del Centre d’Esports per evidenciar el seu malestar amb les mesures que apliquen l’empresa de seguretat i els Mossos d’Esquadra en els partits de la Nova Creu Alta. Consideren que seria bo trobar un punt de “flexibilització” i no arribar a situacions extremes.

De moment, aquest dissabte es proposa accedir a l’Estadi 15 minuts més tard de l’inici del partit i aixecar-se en el minut 80 per situar-se drets en els passadissos de la zona alta de graderia, un dels punts calents de la polèmica. Veurem quants aficionats secunden l’acció… i si es perdran algun gol dels primers minuts.

Intercity CF, un cas atípic

Quatre ascensos en cinc anys. Aquesta és la meteòrica trajectòria de l’Intercity, un club fundat el 2017 després d’adquirir la plaça del GCD Sant Joan d’Alacant a Primera Regional. De fet, funciona com una empresa i s’ha convertit en el primer club de futbol que cotitza a la borsa. Això sí, l’acció va patir una forta davallada l’estiu passat: d’1,2 a 0,64 euros el títol. Fins i tot van proposar als jugadors pagar endarreriments amb accions. Un projecte molt atípic que tampoc té el suport social d’un club convencional.

L’ex arlequinat Pol Roigé és una de les moltes novetats en una plantilla feta a cop de talonari, dirigida per l’argentí Gustavo Siviero a la banqueta i amb Juanfran Torres, l’ex jugador d’Osasuna i At. Madrid, com a accionista i vicepresident esportiu. Han arribat el veterà porter Manu Herrera (41 anys, amb experiència a Primera i Segona Divisió), Chemi (‘pitxitxi’ a l’UCAM la passada temporada), Etxaniz (golejador del Linares), Rafa Gálvez (Castelló), Kecojevic (Albacete) o Emilio Nsue, ex del Mallorca que ha passat per diversos clubs estrangers (APOEL o Apollon Limassol).

De moment, suma 12 punts, conseqüència de 4 triomfs -dos a domicili, Numancia (0-1) i Gimnàstic (1-3)- i 4 derrotes. Ha marcat 13 gols, sent el segon equip més golejador del grup per darrere del Castellón (15). El duel serà dirigit pel col·legiat del Comitè basc, Gorka Etayo Herrera (26 anys i sense cap antecedent amb el Sabadell).