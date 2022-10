L’Astralpool CN Sabadell es queda amb la mel als llavis

L‘Astralpool Club Natació Sabadell ha vist com l’Atlètic-Barceloneta li pispava de les mans una Supercopa que tenia a tocar, en caure per un ajustat 8 a 7. L’equip de Quim Colet, que aspirava a conquerir el cinquè títol d’aquesta competició ha tingut contra les cordes durant gairebé tot el partit al gran dominador de les competicions nacionals del segle XXI.

Els sabadellencs han ofert una exhibició defensiva durant el primer assalt, liderats per Edu Lorrio, per acabar el primer període amb avantatge al marcador. En el segon parcial, els d’Elvis Fatovic han aconseguit en endur-se el segons vuit minuts per un ajustat 4 a 3. Així i tot, amb el 4 a 4, els barcelonins eren incapaços d’agafar el lideratge en el marcador. A la represa, la igualtat es mantindria fins als darrers dos minuts, on l’Astralpool no ha pogut materialitzar una superioritat numèrica que hauria suposat el momentani 8 a 8, el primer avantatge del vigent campió de la Divisió d’Honor. A la desesperada, Edu Lorrio ha intentat sorprendre Unai Aguirre, però el resultat ja no es mouria.