Gabri Garcia: “Hem fet la millor primera part de la temporada”

Les valoracions del tècnic arlequinat, Gabri Garcia, després de la segona victòria consecutiva de la temporada davant l’Intercity (2-1).

Segona victòria consecutiva, amb remuntada inclosa: “Sí, ha estat el segon partit que hem anat per darrere al marcador. Els hi he demanat als jugadors tenir un partit més tranquil. La reacció de l’equip ha estat molt bona. Després del què va passar al Johan, quan vam encaixar tan de pressa, els hi vaig dir que continuéssim fent el mateix, tal com avui. Estic satisfet amb la reacció de l’equip”.

Millor primer temps de la temporada?: “Comparteixo que avui ha estat millor que al Johan. Hem trobat els avantatges i les superioritats. L’Nsue no era un lateral pur i pensàvem que per allà podíem trobar espais. La primera meitat ha estat bastant completa i després del Johan aquest havia de ser el nostre llistó”.

Què destaques del partit d’avui?: “La capacitat de continuar treballant el que hem fet durant la setmana. Hem sabut patir, davant un equip molt fort a pilota aturada, amb nou dels tretze gols marcats a pilota aturada. Hem fet una gran primera meitat en l’àmbit del joc col·lectiu”.

Un canvi, bloc consolidat: “Hem trobat la comunió d’alguns jugadors, com la del Pau Víctor amb el Moha Keita. Tenim bons jugadors, com el Juan Delgado o el Christian Dieste. Armando i Gualda també ho ha fet molt bé, entrant des de la banqueta. Potser hem trobat aquest equip.

Patiment, a la segona meitat?: “No ho he sentit així. Estem parlant d’un equip amb un pressupost cridat a estar a la part alta. Si aquests partits no patim, la nostra aspiració hauria de ser guanyar la lliga. Serà difícil tenir un partit plàcid durant la temporada”.

A prop del ‘play-off’: “Veure’t a la part mitjana-alta de la temporada dona confiança, però tot just són nou jornades i tot està molt igualat. M’he adaptat a l’equip, jugant més enrere quan no tenim la pilota. I crec que això ens donarà molt. Amb la pilota és un equip creatiu que sap el que fa amb la pilota”.