L’aniversari de Bruixes del Nord: 35 anys de polvora i cultura popular

Tothom les coneix. Hi són a gairebé totes les celebracions. I és que amb 35 anys de vida, les Bruixes del Nord s’han convertit en tot un referent de la cultura popular de Sabadell. Correfocs, percussió i compromís social són alguns dels seus principals distintius. Per celebrar una fita tan important l’entitat ha organitzat aquest dissabte tot un seguit d’activitats. Una cita on 17 colles més els han volgut donar suport.

Doble celebració

Els actes organitzats han estat per partida doble. L’entitat ha celebrat el seu aniversari i també els 10 anys de bèstia del gripau. Per fer-ho han organitzat plantada de bèsties, ballada de gegants, percutada, correfocs amb cercavila i concerts. Els actes s’han celebrat a la plaça del Pi i l’avinguda Matadepera. A més a més, el pati de l’escola Calvet Estrella ha acollit un dinar de germanor amb paellada popular per a 500 persones. Tant els actes del matí, com els de la nit han tingut una gran presència de públic. Essent els nocturs on les Bruixes han fet més gala del seu ADN de pòlvora i foc. Els correfocs, acompanyats de percussió han estat seguits pels veïns del barri, que han seguit la festivitat amb molts ànims.

“Volem seguir sumant molts anys”

Per conèixer des de dins les seves sensacions hem parlat amb dues membres de la colla, Júlia Garcia i Laura Muñoz.

Què és per Bruixes arribar als 35 anys?

(JG) Per nosaltres és un orgull. Cada dia som més i ens anem renovant amb gent jove sempre a peu de carrer. (LM) Bruixes és coneguda a tota la ciutat i Catalunya, poder fer aquestes celebracions amb tanta gent és increïble.

Quanta gent ha participat als preparatius de celebració?

(LM) A la colla som unes 100 persones, i jo diria que sobre unes 15 ho hem preparat. Per sort l’Associació de Veïnes de Can Oriac ens ha ajudat molt, sobretot en gestió. Altres espais com la Llar del Vent o Forques també han donat un cop de mà. Avui és una jornada amb una logística molt gran.

Quines activitats es podrien considerar les principals de la jornada?

(JG) Jo diria que totes. Per nosaltres el més important és que la gent participi. Montem els actes amb tot el cor i no creiem que cap sigui més important que altres. Tot i això som colla de foc i, per tant la cercavila i el correfoc són sempre importants.

Durant aquests 35 anys quins dirieu que han estat els moments més durs?

(JG) El tracte amb administracions és sempre complex. Aconseguim permisos d’espais, per tallar carrers però molts cops ens costa tenir una comunicació fluida.

I quin diríeu que ha estat o han estat els millors?

(LM) Per mi, postser perquè en aquell moment era cap de colla, va ser els 30 anys. Vam tallar tot l’Eix Macià. (JG) Vam portar 30 grups de foc i vam fer simultaniament 5 correfocs a Sabadell, cosa que no s’havia fet mai abans. Va ser molt emotiu. Els actes del 8 de març també són importants per reflexar el moviment feminista i la vinculació que hi tenim.

Què representa per Bruixes el gripau?

(JG) Es part de la colla i hi som totes. És un orgull que estigui aquí i porti tots aquests anys al peu del canó. Ha voltat tot Catalunya amb nosaltres i ja és una bèstia reconeguda.

Com afronteu el futur?

(JG) Fa una setmana vam fer una formació amb gent nova i hi havia unes 30 persones. Per tant som força optimistes. Tenim gent amb idees, ganes i sempre als carrers que és el que ens agrada. (LM) Volem seguir sumant molts anys participant a festes, reivindicacions i a la cultura popular de la ciutat.